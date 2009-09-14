"بویه گیلان" به آب انداخته شد

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دستگاه که از پیشرفته ترین دستگاههای بویه در جهان است توانایی تشخیص و ثبت 60 مشخصه جوی از جمله سرعت، جهت باد، دما، میزان شوری، اسیدیته کلروفیل آب را دارد.

وی با اعلام اینکه این اطلاعات از طریق امواج رادیویی به ایستگاه هواشناسی کیاشهر ارسال می شود، اظهار داشت: پیش از این یک بویه دیگر در بندرانزلی به آب انداخته شده بود و تا پایان امسال دو بویه دیگر در رودسر و آستارا راه اندازی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان گیلان ادامه داد: برای راه اندازی این سازه بیش از دو میلیارد ریال از اعتبارات هواشناسی استان هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجائیکه فرآیندهای هواشناسی به صورت جهانی عمل می کنند لذا نیاز است که اطلاعات دیده بانی از سرتا سر جهان، از جمله مناطق دور افتاده و خالی از سکنه نیز تهیه شود.

رضوی افزود: بدین منظور سکوهای دیده بانی شناور به نام بویی (Buoy) ساخته شده است که در نقاط مختلف اقیانوسها مستقر بوده و از طریق ادوات نصب شده بر روی آنها اطلاعات جوی اندازه گیری و این اطلاعات برروی نوار، ضبط و از طریق شبکه‌ های کامپیوتری در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

وی همچنین به ایستگاههای هواشناسی دریایی اشاره کرد و افزود: این ایستگاهها مانند ایستگاههای سینوپتیک اصلی اند علاوه به اینکه در آنها پارامترهای دریایی نیز تهیه و توسط شکل کلی، کد فرم و در شبکه مخابراتی دریایی گزارش می‌ شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: این ایستگاهها برحسب محل نصب و نوع ادوات و مورد استفاده، انواع مختلفی اعم از ساحلی، جزیره‌ ای، سکوهای ثابت، پوئی یا ایستگاه‌های خودکار هواشناسی دریایی (ثابت و شناور)، جذر و مد سنج، موج نگار و کشتی‌ های مخصوص و داوطلب اندازه ‌گیری هواشناسی دارند.