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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

بویه هواشناسی در آب های ساحلی بندر آستارا راه اندازی شد

بویه هواشناسی در آب های ساحلی بندر آستارا راه اندازی شد

آستارا- دستگاه بویه هواشناسی دریایی با هدف اندازه‌گیری و ارائه داده‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت جوی دریا، در آبهای ساحلی بندرآستارا راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادرس ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم راه اندازی بویه هواشناسی در آب های ساحلی بندر آستارا با بیان اینکه این بویه در فاصله ۱۲ کیلومتری از ساحل و در عمق ۱۵ متری مستقر شده است، اظهار کرد: این بویه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی تهیه شده و در اختیار اداره‌کل هواشناسی استان قرار گرفته است.

وی با تشریح قابلیت‌های این سامانه افزود: این بویه توانایی اندازه‌گیری همزمان پارامترهای جوی و دریایی را دارد؛ پارامترهای جوی شامل سمت و سرعت باد، دما و رطوبت هوا و پارامترهای دریایی شامل شدت و ارتفاع موج، جریان‌های دریایی، دمای آب، دانسیته و pH آب و سایر شاخص‌های دریایی است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به کاربردهای گسترده این سامانه گفت: اطلاعات این بویه می‌تواند در اختیار کاربران حقیقی و حقوقی قرار گیرد؛ از جمله بنادر و دریانوردی برای ارتقای ایمنی و ناوبری، و همچنین صیادان و فعالان بخش خصوصی در حوزه صید کیت، صید پره و سایر فعالیت‌های وابسته به دریا. داده‌های این سامانه برای همه کسانی که از دریا بهره‌برداری می‌کنند، اهمیت حیاتی دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی مردم استان گیلان از این ایستگاه دریایی افزود: امیدواریم بهره‌برداری از این بویه برای استان گیلان و به‌ویژه مردم عزیز شهرستان بندر آستارا مفید واقع شود و بتوانیم از ظرفیت آن در همه حوزه‌ها استفاده کنیم.

کد مطلب 6903791

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