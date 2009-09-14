مقام اول خوزستان در صرفه جویی برق

مسعود معین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بروز خشکسالی سال گذشته در استان مشکلات فراوانی در تامین برق مشترکین از طریق نیروگاه های برق آبی به وجود آورده بود که با تدبیر مدیران و همکاری مردم توانستیم آن را با موفقیت پشت سر بگذاریم.



وی ادامه داد: با کسب تجربه سال گذشته امسال توانستیم با کمترین خاموشی تابستان را سپری کنیم و این امر جز با همکاری مردم میسر نمی شد.



معین پورتصریح کرد: پروژه های خوبی در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد تعریف شده که با بهره برداری از آنها در سالهای آینده شاهد رشد و شکوفایی صنعت برق دراین استان ها خواهیم بود.



معین پور همچنین از افتتاح چندین پروژه مهم در هفته دولت در استان خوزستان خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل پستهای انتقال و فوق توزیع و خطوط انتقال و فوق توزیع درشهرهای مختلف استان خوزستان هستند که با اعتبارات ملی و سایر منابع افتتاح شدند.



وی اضافه کرد: از 18 پروژه ای که در هفته دولت به بهره برداری رسید پنج پروژه آن در کلان شهر اهواز و شهرهای شادگان، رامهرمز، بندر امام و دزفول هر کدام دو پروژه و شهرهای آبادان، باغملک، اندیمشک، یاسوج و امیدیه نیز دارای یک پروژه هستند.



معین پور تصریح کرد: این پروژه ها شامل احداث 9 پست، پنج خط و توسعه چهارپست هستند.



وی با بیان اینکه در دولت نهم توجه خوبی به صنعت برق خوزستان شده، اظهار داشت: امیدواریم در دولت دهم شاهد تخصیص اعتبارات بیشتری برای اجرای پروژه های صنعت برق در خوزستان باشیم.