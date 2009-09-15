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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

پایانه تاکسیرانی میدان صادقیه به بهره برداری رسید

پایانه تاکسیرانی میدان صادقیه به بهره برداری رسید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 5 از احداث و بهره برداری پایانه تاکسیرانی میدان صادقیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمیدرضا معظمی" احداث و توسعه پایانه های حمل و نقل عمومی در نقاط پرتردد را از برنامه های سال جاری بر شمرد و گفت: میدان صادقیه یکی از میادین اصلی غرب تهران به شمار می آید که با توجه به حجم تردد طرح ساماندهی و روان سازی تردد در این نقطه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول توقف خودروهای مسافربر را یکی از عوامل ترافیک در این نقطه عنوان کرد و گفت: به منظور ساماندهی خطوط مسافربری جلوگیری از آشفتگی های بصری و تامین رفاه مسافرین پایانه تاکسی و مسافربرهای شخصی در میدان صادقیه احداث شد.

معظمی افزود: پایانه در جنب پارک استقلال ابتدای بلوار آیت اله کاشانی احداث و به منظور تامین رفاه مسافرین در دسترسی به خطوط با تفکیک و لاین بندی خطوط مسافربری ساماندهی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه گفت: پنج خط مسافربری در این پایانه به شهروندان و مسافران سرویس دهی می کند.

کد مطلب 947714

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