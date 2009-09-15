پایانه تاکسیرانی میدان صادقیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمیدرضا معظمی" احداث و توسعه پایانه های حمل و نقل عمومی در نقاط پرتردد را از برنامه های سال جاری بر شمرد و گفت: میدان صادقیه یکی از میادین اصلی غرب تهران به شمار می آید که با توجه به حجم تردد طرح ساماندهی و روان سازی تردد در این نقطه در دستور کار قرار گرفت.

این مقام مسئول توقف خودروهای مسافربر را یکی از عوامل ترافیک در این نقطه عنوان کرد و گفت: به منظور ساماندهی خطوط مسافربری جلوگیری از آشفتگی های بصری و تامین رفاه مسافرین پایانه تاکسی و مسافربرهای شخصی در میدان صادقیه احداث شد.

معظمی افزود: پایانه در جنب پارک استقلال ابتدای بلوار آیت اله کاشانی احداث و به منظور تامین رفاه مسافرین در دسترسی به خطوط با تفکیک و لاین بندی خطوط مسافربری ساماندهی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه گفت: پنج خط مسافربری در این پایانه به شهروندان و مسافران سرویس دهی می کند.