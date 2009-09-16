ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : با جرات می توانم بگویم بخش عمده ای ازصعود تراکتورسازی به لیگ برتر مرهون حمایت ها و دلگرمی های شخص آقای زمانلو بود و با تغییر ایشان تراکتورسازی حامی بزرگی را از دست داد.

مدیرعامل تراکتورسازی اضافه کرد: ایشان در بحرانی ترین شرایط از تیم تراکتورسازی حمایت کردند و اجازه ندادند مشکلات خللی در روند صعود تیم به لیگ برتر ایجاد کند. البته ایشان در راس یک گروه 5 نفره از مدیران باشگاه قرار داشتند که تلاش جملگی آنها صعود به لیگ برتر را به مردم تبریز هدیه کرد.

وی در خصوص اینکه این تغییر تا چه اندازه در وضعیت باشگاه تراکتورسازی تاثیرگذار خواهد بود ، اظهار داشت : این امر بستگی به مدیریت جدید کارخانه تراکتورسازی دارد و اینکه مدیریت جدید چه نگاه و رویکردی به ورزش و باشگاه تراکتورسازی داشته باشد ولی آنچه اهمیت دارد این است که اینگونه تغییرات پیوسته انجام می شود و مدیران می آیند و می روند و آنچه می ماند باشگاه تراکتورسازی است که باید همه برای سربلندی و موفقیت این باشگاه تلاش کنند.

شفق در پایان گفت: تراکتورسازی باشگاه بزرگ و ریشه داری است و امیدوارم مدیریت جدید نیز در مسیر اعتلای باشگاه و خوشحالی هواداران تراکتورسازی گام بردارد.

هیئت مدیره کارخانه تراکتور سازی روز سه شنبه ابولافتح ابراهیمی را به عنوان جانشین محمدرضا زمانلو معرفی کرد.