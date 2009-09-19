عید فطر؛ تجلی اتحاد و همدلی مسلمانان

ماه میهمانی خدا رو به پایان است و عید سعید فطر در پیش. عیدی که تجلى اوج یک ماه بندگى و عبودیت پروردگار متعال و یک ماه سازندگى، وارستگى و معراج انسانى است.

در این روز درهای رحمت الهی بیش از گذشته برای بندگان خاص و عابد باز است و از خوان الهی بهره مند می شوند .

در عید فطر، که اول شوال است نتیجه یک ماه روزه داری ، تعبد، پرهیز از گناه، بندگی و تلاش برای جلب رضایت خالق هستی، به بندگان پرهیزکار اعطا خواهد شد .

عید سعید فطر، براى کسانیکه برکات ماه مبارک رمضان را درک کرده و نهایت استفاده را از این فرصت داشته اند، رسیدن به فضایل پاک انسانى است .

عید فطر مظهر عظمت، شوکت و تجلیگاه صلابت، عزت و کرامت مسلمانان است . این روز بزرگ براى کسانى عید و موجب افتخار، مباهات، سرور و خشنودى است که رمضان را شناخته و برای بهره مندی از لحظه لحظه آن تلاش کرده اند.

پایان بخش ماه پرفیض رمضان، برپایی نماز پرشور عید فطر به اجتماع است که عاملی برای تقویت همدلی و اتحاد مسلمانان است، بی تردید قرار گرفتن مسلمانان در یک صفوف به هم فشرده و واحد، احساس اتحاد و نزدکی را ارتقاء می بخشد .

در قنوت نماز عید مى‏خوانیم:

"«... اسئلک بحق هذا الیوم الذى جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلى الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تدخلنى فى کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنى من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، صلواتک علیه و علیهم اللهم انى اسالک خیر ما سئلک عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون"



بارالها! به حق این روزى که آن را براى مسلمانان عید و براى محمد(ص) ذخیره و شرافت و کرامت و فضیلت قرار دادى از تو مى‏خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستى و مرا در هر خیرى وارد کنى که محمد و آل محمد را در آن وارد کردى و از هر سوء و بدى خارج سازى که محمد و آل محمد را خارج ساختى، درود و صلوات تو بر او و آنها، خداوندا، از تو مى‏طلبم آنچه بندگان شایسته ‏ات از تو خواستند و به تو پناه مى‏برم از آنچه بندگان خالصت‏ به تو پناه بردند.

یکى از مهمترین اعمال روز عید فطر پرداخت زکات فطره است، که پرداخت نظام مند و صرف ساماندهی شده آن، تأثیرات بسیاری در رفع فقر اقتصادی در کشور خواهد داشت .