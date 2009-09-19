دایره نقد اهالی فرهنگ آذربایجان شرقی از ادب خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش پیش از ظهر شنبه در جمع اهالی فرهنگ و هنر استان افزود: در مدت چهار سال مسئولیتم در این سمت ادب و معرفت اصحاب هنر برایم اثبات شده است.

وی یادآور شد: اهالی فرهنگ و هنر استان حتی تندترین انتقادها را نسبت به این مجموعه مطرح کردند اما هرگز ادب را کنار نگذاشتند.

احمدی‌منش با اشاره به حمایتهایش از اهالی فرهنگ و هنر به ویژه مطبوعات طی چهار سال گذشته اظهار داشت: در این مدت هر آنچه را که می‌توانستیم برای اصحاب رسانه و مطبوعات کردیم اگرچه کاستی‌هایی هم بود اما توانمان بیش از این نبود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان ‌شرقی اضافه کرد: تشکیل انجمن‌های مختلف هنری و خانه‌های تخصصی نیز با هدف بر عهده‌گیری امور جاری رشته‌های مختلف در استان عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: هدفمان از تاسیس این خانه واگذاری امور مربوط به رشته‌های مختلف هنری، ادبی و فرهنگی به متخصصان امر بود که خوشبختانه محقق نیز شد.

احمدی‌منش خطاب به مسئولان انجمن‌ها و خانه‌های مختلف تاکید کرد: با نشان دادن عملکردهای مناسب از خود زمینه حمایت دولت از این تشکل‌های را فراهم آورید.

وی با تاکید بر ظرفیت بالای رشته‌های مختلف هنری استان، اظهار داشت: امیدواریم در زمان دولت دهم نیز با افزایش تعاملات اجتماعی حتی با کشورهای همسایه زمینه ارتقای سطح فعالیتهای مختلف هنری در استان را شاهد باشیم.

احمدی منش با بیان اینکه "حسن نیت" باعث افزایش مودت و محبت در جامعه می شود، تصریح کرد: در چهار سال گذشته هر آنچه را که در توان داشتیم در طبق اخلاص قرار دادیم و در خدمت اصحاب فرهنگ و هنر استان بودیم.