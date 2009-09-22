پرواز همزمان جنگنده های نیروی هوایی ارتش/ رژه پرشکوه نیروهای مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روز 31 شهریور ماه و آغاز هفته دفاع مقدس صبح امروز در جوار بارگاه ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، رحیم صفوی دستیار ویژه مقام معظم رهبری، احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش و جمعی از وابستگان نظامی کشورهای خارجی برگزار شد.

در این مراسم ابتدا یگان های نمونه نیروی زمینی سپاه، یگان های نمونه سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ به انجام رژه از مقابل جایگاه پرداختند. در این زمان برای اولین بار دهها فروند جنگنده بمب افکن، هواپیماهای تاکتیکی، ترابری، سوخت رسان با پرواز دسته جمعی بر فراز آسمان تهران توانمندی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.

جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل هواپیماهای سوخو، اف 4، اف 5، صاعقه، میراژ و میگ بر فراز آسمان حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به پرواز در آمدند.

در ادامه مراسم رژه 31 شهریور ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس، یگان های نیروی دریایی سپاه از مقابل جایگاه رژه رفتند و حاضرین شاهد برگزاری رژه حماسی یگان های نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.

همچنین یگان های دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران، یگان های دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش، لشکر 23 تکاور نیروی زمینی ارتش و مرکز آموزش تکاور شهید ابوالفضل شبان ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه رژه رفتند.

در ادامه مراسم یگان های قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران با لباس های مخصوص استرار، یگان های نمونه هوایی شهید خضرایی و شهید ستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و یگان های نمونه نیروی دریایی ارتش، تیپ 65 نوهد نزاجا به صورت جدید و هجومی به انجام رژه از مقابل جایگاه پرداختند.

یگان های نمونه نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج شامل سازمان بسیج دانش آموزی، بسیج عشایری و هموطنان عرب، ترکمن، ترک، کرد، عشایر کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و عشایر سیستان و بلوچستان از دیگر رژه رونده های امروز این مراسم بودند.