صنعت چاقوسازی زنجان در مسیر نابودی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بی شک توسعه صنایع دستی در هر منطقه ای نیاز به مولفه هایی دارد که حمایت از هنرمندان و صنعتگران عرصه یکی از مهمترین عوامل در این راستاست.

بی شک نبود حمایت از هر قشر و هر هنری موجب افت و عدم توسعه آن هنر و صنعت شده و روند منسوخ شدن آن هنر و صنعت را فراهم می آورد روندی که امروز صنعت ریشه دار چاقوسازی در استان زنجان را در این مسیر قرار داده و موجب شده هنرمندان این صنعت با ارزش در میان سکوت و بی تفاوتی مسئولان مرتبط با این صنایع دستی آرام آرام در مسیر نابودی گام بردارد.

هنرمندان عرصه چاقوسازی استان زنجان این روزها در حالی نظاره گر اضمحلال صنعت چاقوسازی استان زنجان هستند که عدم حمایت از این صنعت آنچنان بر پیکره این صنعت ارزشمند ضربه زده که چاقوسازان مهار و استادکار که روزگاری چاقوی زنجان تدوام و حیات خود را مدیون حضور آنها در این عرصه بود به شغل دیگر روی می آورند.

رئیس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به عدم حمایت مسئولان از صنعت چاقوسازی استان، وجود مدیریت غیر بومی در بخش صنایع دستی را مهمترین عامل در زمینه اضمحلال صنعت چاقوسازی استان زنجان دانست و گفت: در مجموعه صنایع دستی استان زنجان کارشناسی که صلاحیت و توانایی کار کارشناسی و درجه بندی بر روی چاقوی زنجانی را داشته باشد وجود ندارد و این امر موجب شده است که هنرمندان صنت چاقوسازی زنجان نتوانند در امتیاز دهی به جایگاه واقعی خود دست ییابند.

رضا رابط با اشاره به اینکه بیشتر فعالان و صنعت گران چاقوسازی استان زنجان امروز به دلیل عدم وجود بازار مناسب و عدم حمایت موثر از سوی نهادهای متولی دیگر توان فعالیت در این صنعت را ندارند، افزود: در حال حاضر بیش از 300 نفر چاقوساز در استان زنجان فعال است که این تعداد روز به روز کاهش پیدا می کند.

وی عمل نکردن صنایع دستی در خصوص تعهدات خود نسبت به بخش صنعت چاقوسازی زنجان را یادآور شد و ادامه داد: بی شک آنچه که امروز صنعت چاقوسازی استان زنجان با آن دست و پنجه نرم می کند محصول سالهای گذشته است اما هم اکنون نیز بی تفاوتی مسئولان و عدم توجه آنان به این بخش صنعت چاقوسازی و چاقوسازان استان را با مشکل مواجه کرده است.

رابط در ادامه با بیان اینکه چاقوسازان تاکنون موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند، افزود: چاقوسازان واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند ولی تاکنون در این زمینه هیچ یک از نهادهای مرتبط کاری را انجام ندادند.

رئیس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان همچنین از روند اعزام چاقوسازان استان در نمایشگاه های صنایع دستی انتقاد کرد و گفت: کسانی در نمایشگاه های صنایع دستی حضور پیدا می کنند که هیچ سر رشته و تجربه ای از چاقوسازی ندارند و این صنعت را زیر سئوال می برند.

هنرمند چاقوساز واقعی در نمایشگاه های صنایع دستی شرکت داده نمی شود

رابط حضور چاقوسازان در نمایشگاه ها را بیشتر براساس رابطه دانست و افزود: یک چاقوساز که در نمایشگاه شرکت می کند باید از جایگاه صنعت چاقوسازی استان حمایت کند اما این افراد تنها بر اساس رابطه انتخاب شده و تاکنون هیچ چاقوساز واقعی در نمایشگاه های صنایع دستی شرکت نکرده اند.

وی با بیان اینکه در اعزام هنرمندان چاقوساز به نمایشگاه های صنایع دستی هیچ هماهنگی با اتحادیه چاقوسازان صورت نمی گیرد، افزود: صنایع دستی با وجود روند حاکم در اعزام هنرمندان صنایع دستی مانع از حضور هنرمندان واقعی چاقوساز به نمایشگاه ها می شود.

رابط وجود فرهنگ بد در خصوص صنعت چاقوسازی را مانع از توسعه و رشد آن دانست و افزود: هنوز در جامعه به چاقو به عنوان یک آلات قتاله نگاه می کنند و این امر موجب شده حتی فرزندان چاقوسازان نسبت به ادامه شغل پدرانشان بی رغبت باشند.

رئیس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر نیروی انتظامی ساخت و عرصه برخی انواع چاقوها را غیرمجاز اعلام کرد، بیان داشت: تدوام روند موجود موجب به شکست و تضعیف جایگاه چاقوسازی استان زنجان شده و از استاندار زنجان می خواهیم برای برطرف کردن روند موجود وارد عمل شده و صنعت چاقوسازی استان زنجان را از انقراض نجات دهند.

رابط در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد صنایع دستی در عدم جلوگیری از عرصه چاقوهای چینی و خارجی در استان افزود: در حال حاضر چاقوهای خارجی و به خصوص چینی با کیفیت نامناسب وارد بازار استان زنجان شده و به گونه ای بازار چاقوی زنجان به عنوان مبدا صادرات چاقوی چینی به سایر نقاط کشور شده است.

وی ادامه داد: در مقطع کنونی عدم نظارت دقیق و جامع صنایع دستی بر بازار چاقوی زنجان موجب شده تا بیشتر مغازه های چاقو فروشی و دست فروشان اقدام به فروش چاقوی چینی در سطح شهر کنند.

عوارضی آزادراه زنجان - تهران نقش مهمی در فروش چاقوی زنجان دارد

رابط با بیان اینکه عوارضی آزادراه زنجان - تهران بیشترین نقش را در فروش چاقوی زنجان دارد، افزود: وجود مغازه های بزرگ فروش چاقو در عوارضی زنجان و همچنین برگزاری دو المپیاد ورزشی بزرگ طی سالهای اخیر در استان تا حد زیادی مانع از تضعیف جایگاه هنر چاقوسازی در استان زنجان شده است.

رئیس اتحادیه چاقوسازان زنجان با تاکید بر اینکه هنرمندان چاقوساز زنجانی از روند موجود در زمینه عرضه چاقوی در استان راضی نیستند، افزود: قرار بود در استان زنجان شهرک صنایع دستی احداث شود اما هنوز با گذشت سالها از این موضوع تاکنون فعالیت خاصی صورت نگرفته است.

چاقوی بی کیفیت چینی بازار چاقوی زنجان را قبضه کرده است

مدیرعامل تعاونی چاقوسازان زنجان نیز با انتقاد از روند حاکم بر صنعت چاقوسازی استان زنجان افزود: عدم وجود نظارت در خصوص چاقوی زنجان موجب شده تا چاقوی چینی به جای چاقوی زنجانی وارد بازار شده و با عرضه کالای بی کیفیت چینی چاقوی ریشه دارد و باکیفیت زنجان تحت تاثیر قرار بگیرد.

ناصر آسوده نژاد تاکید کرد: چاقوی زنجانی قربانی واردات بی رویه چاقو در کشور شده و این امر موجب شده چاقوی زنجانی تنها در شهر زنجان به شکل محدود در مناطق خاص عرضه شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاقوسازان استان زنجان نبود بیمه و عدم شامل شدن قانون سختی کار برای چاقوسازان و همچنین عدم اختصاص سهام عدالت را از جمله مهمترین مشکلات چاقوسازان زنجانی دانست و تاکید کرد: نهادهای متولی باید با صنعت و هنر چاقوسازی زنجان غرض ورزانه برخورد نکنند و مانع از تضعیف و انقراض این صنعت در استان شوند.

آسوده نژاد با تاکید بر اینکه مسئولان مرتبط با امر صنایع دستی تخصص در زمینه صنعت چاقوسازی ندارند، افزود: هر کسی نمی تواند به عنوان کارشناس صنایع دستی در خصوص چاقوی زنجان نظر بدهد بلکه باید کارشناس مخصوص در این زمینه وجود داشته باشد تا با توجه به کیفیت چاقوی عرضه شده در این خصوص نظر دهد.



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رحیم مقدمی