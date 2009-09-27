استفاده از مواضع غیر ثابت پرتاپ موشک‌ در رزمایش پیامبر اعظم - 4

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از رزمایش که در راستای اجرای برنامه های باز دارنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با هدف مدیریت دفاع بازدارنده طولانی مدت انجام خواهد شد انواع موشک‌های کوتاه و نیز سری موشک های فاتح و تندر و همچنین کلاس زلزال با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت و موشک شلیک شده بدون خطا به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند.



سردار سلامی فرمانده نیروی هوایی سپاه در جمع خبرنگاران گفت: سامانه موشکی ما به هیچ عنوان تهدیدی برای کشورهای همسایه و دولت نخواهد بود و پیام این رزمایش برای برخی کشورهای زیاده خواه که قصد ایجاد ارعاب دارند این است که ما قادریم به سرعت و با عکس‌العملهای کوبنده و قدرتمند پاسخ مناسبی به دشمنی و بدخواهی آنان بدهیم.



سردار سلامی نمایش عزم و اراده ملت بزرگ ایران در دفاع از ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب و ملی خود و نیز ارزیابی توسعه‌های تکنیکی و قابلیت‌های تاکتیکی که اخیرا در سیستم‌های موشکی زمین به زمین سپاه پاسداران ایجاد شده است را از مهم‌ترین اهداف این رزمایش برشمرد و اظهار داشت: افزایش دقت موشک‌ها در اصابت به اهداف از پیش تعیین شده، بهینه سازی کلاهک‌های پرتابی و نیز افزایش سرعت آماده سازی موشک‌ها با استفاده از تکنیک‌های ناوبری جدید از جمله ویژگی های این رزمایش خواهد بود.



وی همچنین استفاده از مواضع غیر آماده برای پرتاب موشک ها و عدم اتکا به مواضع مشخص، استفاده از سرهای جنگی چند کلاهکی و برخورداری از قابلیت پرتاب همزمان لانچرهای چند راکتر را از دیگر ویژگی های منحصر به فرد رزمایش پیامبر اعظم (4) دانست و گفت: موشک های ما این قابلیت را پیدا کردند که به سرعت عملیاتی شده و از ناآماده ترین مواضع به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک شوند.



سردار سلامی افزود: فوران قدرتی که ما در سامانه موشکی نیروی هوایی سپاه با آن روبه رو هستیم این امکان را به ما داده است که با یک دفاع بازدارنده طولانی مدت هر نوع تهدیدی را با پاسخی کوبنده مواجه سازیم و با این منطق در زمایش پیامبر اعظم 4 پرتاب های غیر همزمان انواع موشک های بهینه سازی شده کوتاه برد، میان برد و دور برد را در دستور کار قرار داده‌ایم.



وی در واکنش به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت: رژیمی که در برابر یک گروه غیر مسلح در غزه بیش از 32 روز دوام نمی آورد بهتر است به مشکلات خود بپردازد و اساسا آنها در اندازه ای نیستند که ما درباره تهدیداتشان صحبت کنیم.



مرحله دوم این رزمایش امشب با پرتاب هاب موشک های میان برد کلاس شهاب و مرحله سوم آن نیز فردا صبح با پرتاب موشک های بهینه سازی دور برد انجام خواهد شد.