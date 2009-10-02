واکسن آنفلوانزا A تا اردیبهشت در ایران تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: بودجه ای را برای خرید این واکسن تدارک دیده ایم و قصد داریم تا پایان سال حدود دو میلیون دوز واکسن آنفولانزای A را برای کسانی که به لحاظ سن یا بیماری به این واکسن نیاز دارند از خارج از کشور خریداری کنیم.

دستجردی با اشاره به این که با وجود فراهم بودن دارویی برای درمان و همچنین ساخته شدن واکسنی در دنیا برای این بیماری هنوز میزان اثربخشی و عوارض آنها به طور کامل مشخص نشده است گفت: ما از مردم انتظار داریم با رعایت نکات پیشگیری که از هر کاری سودمندتر است، از ابتلا خود و دیگران به آنفولانزای A پیشگیری کنند.

وزارت بهداشت همچنین با یادآوری این نکته که با سرد شدن هوا و از سوی دیگر بازگشایی مدارس و دانشگاهها احتمال شیوع بیشتر این بیماری در کشور وجود دارد گفت: وزارت بهداشت دستورالعملی را در کنترل این بیماری به همه مدارس، دانشگاهها، سربازخانه ها و مکانهای تجمع مردم مانند مترو، اتوبوسرانی، شهرداری، وزارتخانه ها و مراکز نگهداری سالمندان و معلولان فرستاده و گروه بازرسی را نیز مامور نظارت بر اجرای این دستورالعمل ها کرده است.

دستجردی تاکید کرد: مردم باید بدانند آنفولانزای A نوعی بیماری تنفسی است که خطر فلج تنفسی در چهار نفر از هر 1000 مبتلا به آن وجود دارد بنابر این لازم است در پیشگیری از آن جدی باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این بیماری برای افراد زیر 18 و بالاتر از 65 ساله خطری جدی است به مردم توصیه کرد: همه نکات پیشگیری مثل پرهیز از رفتن به سر کار یا مدرسه تا زمانی که همه علائم بیماری از جمله سرفه تمام شود و همچنین پرهیز از دست دادن و روبوسی و فاصله گرفتن یک متری با افراد سرماخورده را جدی بگیرند.

دستجردی گفت: وزارت بهداشت در دستورالعملهای خود به ادارات از مدیران و کارفرمایان خواسته است تا با مرخصی کارکنان در صورت ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا موافقت کنند.

وی با اشاره به این آمار که هر هفته 20 هزار نفر در امریکا و در اروپا برای مثال در فرانسه هر هفته 10000 نفر به آنفولانزای A مبتلا می شوند گفت: با وجود آن که تختهای کافی در بیمارستانهای دانشگاهی برای بستری این بیماران درنظر گرفته شده است و گروههایی از کارکنان بهداشتی برای مراقبت از این بیماران آموزشهای لازم را دیده اند اما امیدواریم این بیماری در کشور ما شیوع پیدا نکند و در پاییز و زمستان امسال کمترین مورد بستری را درپی ابتلا به آنفولانزای آ داشته باشیم.