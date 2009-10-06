آمریکا، کانادا و انگلستان مقصد اصلی عروسهای پستی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در تحقیقی که از سوی گروه آسیب شناسی اجتماعی مقطع فوق دکتری (MPH) دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است مشخص شد مردان ایرانی مهاجر ساکن در این کشورها بیشترین تمایل را برای انتخاب زن از میان دختران ساکن در ایران دارند.

همزمان با افزایش تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور و تمایل برخی جوانان ایرانی به زندگی در کشورهای خارجی ازدواج از راه دور یا ازدواج غیابی در ایران مرسوم شده است.

بسیاری از مردان ایرانی که سالهاست ایران را ترک کرده اند به دلایل مختلف مایلند از میان دختران ساکن ایران همسر انتخاب کنند، دختران زیادی هم بدون دیدن و شناختن دامادهای مقیم کشورهای خارجی تنها با دیدن عکس آنها با این ازدواج موافقت می کنند.

در این گونه ازدواجها داماد به دلیل حضور در خارج از کشور در مراسم خواستگاری و ازدواج حاضر نمی شود به همین دلیل از طریق تلفن و چند قطعه عکس و فیلم با دختر مورد نظر آشنا شده و هنگام عقد در کنار عروس عکس او را سر سفره می گذارند.

بر اساس نتایج بخشی دیگر از این پژوهش دانشگاهی اغلب دخترانی که به این شکل ازدواج می کنند و بعد از مراسم عقد ایران را به قصد پیوستن به شوهر ندیده خود به سمت غرب ترک می کنند به ترتیب از شهرهای تهران، شیراز، استان گیلان و اصفهان هستند



البته توجه به این نکته نیز ضروری است که ترتیب کشورهایی که در این تحقیق به عنوان مقصد عروسهای پستی ایران عنوان شده نسبت مستقیمی با میزان جمعیت ایرانیان حاضر در این کشورها دارد. بر اساس آمارهای غیر رسمی موجود چهار تا پنج میلیون ایرانی مهاجر مقیم بیش از 32 کشور خارجی هستند که آمریکا با یک میلیون مهاجر بیشترین میزان ایرانیان مهاجر را در خود جای داده است. در همین حال نیز بر اساس نتایج بخشی دیگر از این پژوهش دانشگاهی اغلب دخترانی که به این شکل ازدواج می کنند و بعد از مراسم عقد ایران را به قصد پیوستن به شوهر ندیده خود به سمت غرب ترک می کنند به ترتیب از شهرهای تهران، شیراز، استان گیلان و اصفهان هستند.

این در حالی است که این گونه ازدواجها در اغلب مواقع با سرانجام خوبی همراه نمی شوند به شکلی که از 1920 مورد ازدواجی که در 15 ماه گذشته به این روش انجام گرفته 1709 مورد به طلاق منجرشده است.

برخی کارشناسان معتقدند عمده‌ ترین عوامل تن دادن به‌ این گونه‌ ازدواجها از سوی این دختران رویای رسیدن به‌ یک زندگی مرفه‌ و زندگی در غرب است و آنها عمومأ زنانی هستند که‌ تصوری غیر واقعی از جامعه‌ غرب دارند و رؤیای دنیایی جدید را در سر می پرورانند.

ازدواجهای پستی البته تنها مختص به ایرانیان مهاجر ساکن در کشورهای خارجی نیست و در شکل های مختلف صورت می گیرد، به گونه ای که مردان مهاجر سایر کشورها که در اروپا ساکن هستند نیز تمایل به انجام این نوع ازدواج دارند



ازدواجهای پستی البته تنها مختص به ایرانیان مهاجر ساکن در کشورهای خارجی نیست و در شکل های مختلف صورت می گیرد، به گونه ای که مردان مهاجر سایر کشورها که در اروپا ساکن هستند نیز تمایل به انجام این نوع ازدواج دارند. آمار نشان می دهد که‌ علاوه بر مهاجران ایرانی بیشترین کسانی که خواهان این گونه ازدواجها هستند ،‌ مهاجرینی از کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه‌، پاکستان، تایلند و ویتنام می باشند.علاوه بر این برخی از مردان اروپایی نیز به‌ علت تغییر دیدگاهشان نسبت به عشق و ازدواج در کشورهای مطبوع خود و یأس و سرخوردگی در روابط به جستجوی عروس از کشورهای فقیرتر جهان اقدام می کنند.

به گفته یگوین جونز استاد جامعه‌شناسی در مؤسسه ی پژوهش آسیایی دانشگاه ملی سنگاپور، مردان اروپایی وقتی به کشورهای فقیرتر سفر می‌کنند از قدرت چانه‌ زنی بیشتری برخوردارند. برخی از این مردان همسرانی را می‌جویند که در کشورهای خود پیدا نمی‌کنند زنانی که لباس‌هایشان را بشویند، زنانی مطیع.

اکثر این عروسهای خارجی بیش از آن خجالتی و هراسیده هستند که در صورت خشونت خانگی به پلیس مراجعه‌ و تقاضای کمک کنند.

این مسئله موجب شده است این مردان با به عقد درآوردن زنانی از کشورهای فقیر زمینه سواستفاده و بهره کشی از آنها را برای خود فراهم کنند.