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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

یک اتفاق نادر ؛

عادت یک کودک گیلانی به خوردن بنزین/ محمد بدون بنزین نمی خوابد

عادت یک کودک گیلانی به خوردن بنزین/ محمد بدون بنزین نمی خوابد

رشت - خبرگزاری مهر: کودک شش ساله گیلانی به نام محمد که در روستای صفرا بسته شهرستان آستانه اشرفیه سکونت دارد در یک حالت غیرمتعارف به خوردن بنزین عادت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کودک آنچنان به بوئیدن و خوردن بنزین وابسته شده است که اگر لحظه ای بطری حاوی بنزین از آن دور شود روال عادی حیات و رفتار او دچار اختلال می شود و حتی قادر به خوابیدن نیست.

پدر محمد در این باره گفت: این کودک از سن دو سالگی به خوردن بنزین عادت کرده به نحوی که امروز به هیچ وجه قادر به ترک آن نیست و اگر بنزین به او نرسد اقدام به گدایی بنزین از موتور سواران و یا برداشتن پنهانی بنزین ازموتور سیکلتها می کند.

مادر این کودک بنزین خوار نیز اظهار داشت: هنگامی که محمد را باردار بودم از بوی بنزین به شدت خوشم می آمد شاید یکی از دلائل گرایش او به خوردن بنزین این عادت باشد.

پزشک معالج محمد نیز اعلام کرد: به رغم مصرف دائمی بنزین هیچ نشانه بیماری یا عوارض ناشی از نوشیدن بنزین در محمد دیده نمی شود و از نظر جسمی سالم است.

همسایگان محمد نیز او را بچه ای فعال و سالم می دانند و می گویند: وقتی برای خوردن بنزین لج می کند آرامش محل را بر هم می زند.

کد مطلب 961197

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