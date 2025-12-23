  1. استانها
مدارس و دانشگاه های اصفهان فردا غیرحضوری شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مدارس و دانشگاه های اصفهان و چند شهرستان استان فردا چهارشنبه ۳ دی ماه غیرحضوری شد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوم دی ماه، آموزش در تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان روز جاری با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه با آلاینده‌ها روز چهارشنبه ۳ دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردارو کارکنان دارای بیماری خاص نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند

وی با تاکید بر عدم انجام فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی در فضای باز اعلام داشت طرح زوج و فرد تردد خودروها روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ساعت ۱۶ تا ۲۱ از درب منزل در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به طور جدی برخورد خواهد نمود.

وی ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت کند.

شیشه فروش همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت نماید؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود، پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد نماید.

وی بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری. استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد.

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      10 5
      پاسخ
      سلام خواهشا دبستانی تعطیل بشند خیلی کوچکن صبح هاخیلی سرد مدرسه هم گرمایش درست وحسابی نداره دستاشون یخ کرده بود 🥺
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 1
      پاسخ
      از دم در خونه سرویس میاد بچه ها رو میبره مدرسه توی مدرسه هم داخل کلاس میشینن و بیرون نمیان تا زنگ آخر باز میرن تو سرویس تا برسن خونه ولی وقتی تعطیله دو ساعت درس میخونن بعد یا تو کوچه بازی میکنن یا با پدرو مادر میرن خرید. به نظر من در مدرسه بیشتر سالم میمونن تا تو خونه بهتر نیست تعطیل کردنو بذارن کنار

