به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهریان شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان سمنان در سالن کانون پرورش فکری توجه به شخصیت کودکان یکی از مهمترین مسائلی است که خانواده‌ها باید به آن توجه داشته باشند، تاکید کرد: امروز علمی در دنیا وجود دارد که به تحلیل شخصیت کودکان از روی نوشته و نقاشی و یا صحبت با بچه‌ها می‌پردازد.

وی با بیان اینکه انتظار نیست که همه خانواده‌ها این علم را داشته باشند اما اطلاع از برخی زوایای شخصیتی کودکان دارای اهمیت است، افزود: قصه گویی یکی از راهکارهای تقویت شخصیت فردی و اجتماعی کودکان است.

این پژوهشگر و استاد خوشنویسی با بیان اینکه قصه در تعلیم و تربیت هم مؤثر است، ابراز کرد: ژن و محیط دو عاملی هستند که در شخصیت و زندگی انسان تأثیر دارد و عالمان علم بر این عقیده هستند که حتی عامل محیط در شخصیت آینده کودکان از ژن مهم‌تر است.

طاهریان با بیان اینکه گاهی با شنیدن صدای یک ساز، یک کودک علاقمند به موسیقی می‌شود و حتی می‌تواند در آینده از نوازندگان به نام کشورمان شود و این تأثیر محیط است، ابراز کرد: خانواده اگر محیط زندگی کودک را عجین با کتاب و قصه کند، فرزندان در آینده نیز به کتاب به عنوان کالای غریبه نگاه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه قصه جنبه آموزشی زیادی هم دارد، افزود: اندیشمندان حتی اعتقاد دارند که نوزاد در درون شکم مادر دریافت‌هایی می‌کند چه برسد به کودکان ما؛ و لذا بسیار مهم است که چه چیزی در درون بچه‌های ما ثبت و ضبط شود که می‌تواند آینده یک بچه را بسازد لذا باید به دریافت‌های ذهنی بچه‌هایمان اهمیت بدهیم.