به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاح شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره قصه گویی در سالن پدران آسمانی کانون پرورش فکری استان سمنان ضمن اهمیت قصه گویی برای بچه‌ها، ابراز کرد: باید تلاش کنیم در قصه‌هایی که برای بچه‌ها تعریف می‌کنیم خوب زندگی کردن و راست گویی را به آنان بیاموزیم.

وی با بیان اینکه قصه بهترین راه ارتباط با کودکان است، افزود: قصه تا آنجا اهمیت دارد که شهید سلیمانی جریان قصه‌ها و روند برگزاری جشنواره‌های قصه گویی را در زمان حیات شأن دنبال می‌کردند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۷۷ جمله‌ای درباره قصه گویی دارند که می‌فرمایند سعی کنید در این کار هنری، اولین چیزی را که در کودکان ایجاد می‌کنید ایمان باشد زیرا هیچ چیز مغایر ایمان نیست.

فلاح با بیان اینکه اگر بچه‌های ما با ایمان پرورش پیدا کردند و توانستیم بذر ایمان را در دل‌هایشان بکاریم در آینده شخصیت‌های عظیمی را تحویل جامعه خواهیم داد، بیان کرد: ۲۸۶ قصه در قرآن کریم وجود دارد و این نشان می‌دهد که قرآن کریم هم برای هدایت انسان‌ها از قصه استفاده می‌کرد.

وی با بیان اینکه کمتر درباره شکل گیری و تقویت ایمان در بچه‌ها با بهره گیری از ظرفیت قصه گویی صحبت به میان می‌آید، افزود: قصه می‌تواند به تکامل شخصیت کودکان ما کمک کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری با اشاره به اهمیت قصه گویی تاکید کرد: مهمترین چیزی که در قصه باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصه علاوه بر وجه سرگرمی و لذت بخشی، باید به دنبال هدف باشد و قصه گو که معلم، مربی یا پدر و مادر و … است باید بداند که با این قصه چه چیزی را می‌خواهد در ذهن بچه‌ها شکل دهد و چه پیامی را به او منتقل سازد.

فلاح با بیان اینکه اگر ما این موضوع را دقت کنیم بسیار می‌توانیم بر روی کودکان تأثیرگذار باشیم، ابراز کرد: قصه همچنین پذیرش پیام و کلام را هم برای بچه‌ها سهل تر خواهد کرد و این نشان از اهمیت قصه گویی دارد.

به گزارش مهر، در پایان این جشنواره نفرات برتر رشته‌های مختلف قصه گویی مورد تقدیر قرار گرفتند.