خوزستان از امشب بارانی می شود

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از این موج، تا اوایل هفته آینده جو پایدار بر استان حاکم می‌شود که در این مدت مه صبحگاهی و شامگاهی به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: امروز افزایش یک تا سه درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود و تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دما انتظار نمی‌رود.

در شبانه‌روز گذشته، گتوند با دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۱.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۱ و کمینه ۶.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: شرایط پایدار هوا اگرچه آرامش نسبی ایجاد می‌کند، اما همزمان تهدیدی جدی برای کیفیت هوا در کلان‌شهرها محسوب می‌شود.