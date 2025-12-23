خوزستان از امشب بارانی می شود

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از این موج، تا اوایل هفته آینده جو پایدار بر استان حاکم میشود که در این مدت مه صبحگاهی و شامگاهی بهویژه در جادههای مواصلاتی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ پدیده غالب خواهد بود.
وی افزود: امروز افزایش یک تا سه درجهای دما پیشبینی میشود و تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دما انتظار نمیرود.
در شبانهروز گذشته، گتوند با دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۱ و کمینه ۶.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: شرایط پایدار هوا اگرچه آرامش نسبی ایجاد میکند، اما همزمان تهدیدی جدی برای کیفیت هوا در کلانشهرها محسوب میشود.
