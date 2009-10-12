به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد نجاریانزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته شاعران و مداحان استان قم در محل این اداره کل اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برنامههای امسال کانون شاعران و مداحان به همراه پیشنهادات اعضای این کانون برای تخصیص اعتبارات به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ارائه شود.
وی در ادامه، قم را امالقرای جهان اسلام خواند و ادامه داد: این استان از نظر تربیت شاعران و مداحان ولایی در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از مداحان و شاعران کشور با مراجعه به قم نیازهای نرمافزاری خودشان را تامین میکنند.
حجتالاسلام نجاریانزاده اضافه کرد: برای پاسخگویی به این نیازها قرار شد قبل از فرارسیدن ماه محرم، مجموعه اشعار عاشورایی به همت کانون شاعران و مداحان استان قم منتشر شود.
وی در مورد ضرورت انتشار این مجموعه اظهار داشت: مجهزکردن مداحان به مجموعه شعرهای ولایی باعث جلوگیری از ورود آنها به تحریفات دینی میشود.
رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در این مجموعه اشعاری که تاکنون در هیچ کتاب یا مجموعهای به چاپ نرسیده باشد، برای استفاده مداحان سراسر کشور منتشر خواهد شد.
وی از برگزاری گردهمایی مداحان و شاعران استان قم خبر داد و یادآور شد: این گردهمایی قبل از فرارسیدن ماه محرم و برای جلوگیری از تحریفات در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار میشود.
حجتالاسلام نجاریانزاده برنامهریزی برای برپایی اردوی زیارتی شاعران و مداحان استان به مشهد مقدس را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: این اردوی زیارتی در دو گروه 50 نفره و ویژه مداحان و شاعران مرد در آیندهای نزدیک برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از چاپ مجموعه اشعار عاشورایی برای استفاده مداحان و شاعران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد نجاریانزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته شاعران و مداحان استان قم در محل این اداره کل اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برنامههای امسال کانون شاعران و مداحان به همراه پیشنهادات اعضای این کانون برای تخصیص اعتبارات به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ارائه شود.
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