به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد نجاریان‌زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست روز گذشته شاعران و مداحان استان قم در محل این اداره کل اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برنامه‌های امسال کانون شاعران و مداحان به همراه پیشنهادات اعضای این کانون برای تخصیص اعتبارات به مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ارائه شود.



وی در ادامه، قم را ام‌القرای جهان اسلام خواند و ادامه داد: این استان از نظر تربیت شاعران و مداحان ولایی در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از مداحان و شاعران کشور با مراجعه به قم نیازهای نرم‌افزاری خودشان را تامین می‌کنند.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده اضافه کرد: برای پاسخگویی به این نیازها قرار شد قبل از فرارسیدن ماه محرم، مجموعه اشعار عاشورایی به همت کانون شاعران و مداحان استان قم منتشر شود.



وی در مورد ضرورت انتشار این مجموعه اظهار داشت: مجهزکردن مداحان به مجموعه شعرهای ولایی باعث جلوگیری از ورود آنها به تحریفات دینی می‌شود.



رئیس اداره فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: در این مجموعه اشعاری که تاکنون در هیچ کتاب یا مجموعه‌ای به چاپ نرسیده باشد، برای استفاده مداحان سراسر کشور منتشر خواهد شد.



وی از برگزاری گردهمایی مداحان و شاعران استان قم خبر داد و یادآور شد: این گردهمایی قبل از فرارسیدن ماه محرم و برای جلوگیری از تحریفات در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده برنامه‌ریزی برای برپایی اردوی زیارتی شاعران و مداحان استان به مشهد مقدس را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و گفت: این اردوی زیارتی در دو گروه 50 نفره و ویژه مداحان و شاعران مرد در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود.