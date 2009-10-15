والنسیا اسپانیا میزبان دوازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به میلان ایتالیا، مجمع عمومی فدراسیون بین دانشگاهی جهان شب گذشته به ریاست دکتر بهرام قدیمی رئیس ایرانی IFIUS، پیتر وربون نایب رئیس بلژیکی و گابریل کوچوفا دبیر کل روسی IFIUS و جمعی از مسئولان فدراسیون ورزش‌های بین دانشگاهی جهان و نمایندگان تیم‌های شرکت کننده در محل سالن اجتماعات دانشگاه کاتولیک میلان ایتالیا برگزار شد و طی آن شهر والنسیا اسپانیا به اتفاق آرا به عنوان میزبان دوازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان معرفی شد.

در این مجمع ابتدا پیتر وربون گزارشی از عملکرد سال گذشته فدراسیون بین دانشگاهی ارایه و از میزبانی مطلوب شهر میلان ایتالیا در برگزاری یازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های بین دانشگاهی تقدیر کرد. همچنین دبیر کل IFIUS ضمن تقدیر از تلاش‌های کشور ایتالیا میزبانی این کشور را با شکوه و به یادماندنی خواند.

در ادامه این نشست بهرام قدیمی، رئیس ایرانی IFIUS ضمن قدردانی از تلاش میلان و شهردار این شهر و دانشکده کاتولیک در برگزاری یازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی ابراز امیدواری کرد فدراسیون ورزش‌های بین دانشگاهی بتواند به اهداف واقعی خود در تحقق عدالت اجتماعی و صلح جهانی دست یابد.

در ادامه پیشنهادهایی در خصوص افزایش برخی رشته‌های انفرادی به رقابت‌های سال آینده مطرح و مقرر شد پس از انجام بررسی‌های لازم مجمع عمومی در این مورد به تصمیم گیری بپردازد.

در این نشست عباس جدیدی، پیشکسوت کشتی ایران طی سخنانی ضمن دفاع از رشته کشتی و طرح پیشنهاد اضافه شدن این رشته به مسابقات IFIUS اظهار داشت: ورزش کشتی با سابقه و فرهنگ غنی در المپیک از جمله رشته‌هایی است که می تواند پیام صلح، دوستی، فروتنی و منش‌های پهلوانی را در بین دانشجویان ترویج کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب اعضای مجمع عمومی فدراسیون ورزش‌های بین دانشگاهی رشته ورزشی در رقابت‌های اسپانیا حضور داشته باشد.

در این جلسه همچنین دکتر فریده شجاعی پیشنهاد برگزاری مسابقات در فواصل مناسب تر را برای تیم‌های بانوان مطرح کرد تا این گونه تیم‌ها برای برگزاری مسابقات با فشردگی روبرو نشوند.

در پایان این نشست اعضا از زحمات هیئت رئیسه IFIUS در دعوت از کشورهای مختلف برای افزایش مشارکت عمومی برای برگزاری مسابقات ورزش‌های بین دانشگاهی قدردانی کردند.