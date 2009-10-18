برگزاری دوازدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که با عنوان "جشنواره سلام" برگزار می شود از نویسندگان برتر کتاب سال کودک ونوجوان و پیشکسوتان این بخش فرهنگی کشور تجلیل خواهد شد.

در این دوره از جشنواره به آثار ویژه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، آثار طنز کودک ونوجوان، آثار آیینی، داستان کودک و نوجوان اعم از تالیفی و ترجمه و شعر و تصویر تندیس ویژه جشنواره و جایزه اهدا می شود.

جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان دفتر تبلیغات اسلامی که پیش از این با عنوان جشنواره پوپک و سنجاقک برگزار می شد این دوره در تهران، پل کریم خان، ایرانشهر شمالی، ساختمان برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش جنب سالن رشد ساعت 15 برگزار می شود.