ارائه مدل جدید شبیه سازی نانو لوله های کربنی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پروانه - محقق این طرح با بیان این مطلب افزود: تاکنون مدلهای مختلفی برای شبیه سازی نانو لوله های کربنی ارائه شده است و روشهای شبیه سازی مولکولی مانند روشهای دینامیک مولکولی با وجود دقت بالایی که دارند اما بسیار زمان بر و هزینه بر بوده و روشهای پیوسته نیز با وجود سرعت بالا به دلیل فرضهای ساده سازی دارای دقت پایینی هستند.

وی افزود: از این رو با انجام مطالعاتی موفق به ارائه مدلی شدیم که دقت و سرعت بالاتری در مقایسه با سایر مدلهای ساختاری دارد این روش دارای نتایج بسیار نزدیک به روش دینامیک مولکولی است.

این محقق با تاکید بر اینکه این مدل، در نرم‌افزار ABAQUS ایجاد شده‌ است، اظهار داشت: در این مدل، از المان های پیوسته رابط و فنر برای مدل کردن برهمکنش میان اتمهای کربن استفاده شده است و هر نوع تحلیلی که در این نرم افزار موجود باشد را به راحتی برای این مدل می توان اعمال کرد.

وی خاطر نشان کرد: نتایج شبیه سازی این پژوهش می تواند برای صنایعی که از نانو لوله های کربنی برای ساخت دستگاهها و تجهیزات استفاده می کنند، کاربرد داشته باشد و از آنجا که ممکن است نانو لوله های کربنی در ضمن کار تحت بارگذاریهای مختلفی قرار گیرند، بنابراین می توان از این مدل برای انتخاب نانو لوله با قطر و طول مناسب و بهینه استفاده کرد.