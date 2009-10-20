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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

فضلعلی زاده:

سونامی سرطان در ایران نگران کننده است

سونامی سرطان در ایران نگران کننده است

رئیس انجمن سرطان ایران از رشد فزاینده بیماران سرطانی در کشور به عنوان یک سونامی ناگهانی نام برد و گفت: مسئولین و برنامه ریزان نظام سلامت کشور باید توجه ویژه ای به این بحث داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله فضلعلی زاده روز سه شنبه در پنجمین همایش سرطان ایران در سالن همایشهای رازی اظهارداشت: سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید انسانها در تمام گروههای سنی، سبب خسارات جانی و مالی فراوانی می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به آمارهای جهانی که حکایت از یک رشد فزاینده انواع سرطانها در تمام جوامع بشری دارد، افزود: یکی از دغدغه های اصلی سیاستگزاران کشورها در دهه های اخیر، افزایش هزینه های درمان سرطان است.

رئیس انجمن سرطان ایران در ادامه به پیش بینی ها از روند رو به رشد تعداد مبتلایان به سرطان در جهان اشاره کرد و گفت: بررسیهایی که از میزان مراجعه بیماران به آنکلوژیست ها در بین سالهای 1998 تا 2003 صورت گرفته است، نشان می دهد که تعداد بیماران از 11 میلیون و 800 هزار نفر در سال 2005 به 18 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2020 خواهد رسید.

فضلعلی زاده با تاکید بر نیاز جامعه برای افزایش تربیت آنکلوژیست افزود: متاسفانه با کمبود نیروی متخصص به خصوص آنکلوژیست در کشور مواجه هستیم که این موضوع باید در برنامه های سیاستگزاران کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی گفت: پولهایی که در بخش درمان بیماران سرطانی هزینه می شود، می بایست در تشخیص بیماری به کار گرفته شود. زیرا، پیشگیری و غربالگری از جمله مسائل مهمی است که در کنترل این بیماری باید به آن پرداخت.

کد مطلب 967778

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