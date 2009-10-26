افزایش حجم مبادلات کالا و مسافر هدف مشترک ایران و پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مقبول احمد ماکسی عصر دوشنبه در نشست کمیته مشترک کارشناسی حمل و نقل ریلی دو کشور ایران و پاکستان گفت: پاکستان هدف مشترکی با ایران در زمینه بالابردن حجم ترافیک کالا، مسافر و روابط میان دو کشور دارد.

مدیرکل راه آهن کویته پاکستان با تأکید بر اینکه مشکلات قبلی راه آهن دو کشور باید توسط این کمیته مورد بررسی و ریشه یابی قرار گیرد، اظهار داشت: پاکستان در زمینه راه آهن دچار مشکلاتی است و از دولت ایران درخواست داریم تا برای رفع این مشکلات به پاکستان کمک کند.

وی به راه اندازی قطار اکو اشاره کرد و افزود: بهره برداری از قطار بین المللی اکو موجب تقویت ارتباطات سه کشور دوست و همسایه ایران، پاکستان و ترکیه می شود و راه اندازی این قطار در توسعه تجاری و اقتصادی سه کشور نیز تأثیر بسزایی دارد و هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت کالا را به طور محسوسی کاهش می‌دهد.

مدیرکل راه آهن کویته پاکستان با تأکید بر تحکیم و گسترش روابط میان دو کشور ایران و پاکستان و حل مشکلات موجود، عنوان کرد: نشست کمیته مشترک کارشناسی حمل و نقل ریلی با هدف افزایش صادرات و واردات بین راه آهن های دو کشور، گسترش حمل و نقل مسافر به وسیله راه آهن، حل مشکلات و افزایش حجم ترافیکی کالا تشکیل شده است.