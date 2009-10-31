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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

رضایی خبر داد:

غرق شدن یک فروند موتور لنج در حوالی کیش

غرق شدن یک فروند موتور لنج در حوالی کیش

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بنادر و دریانوردی کیش از غرق شدن یک فروند موتورلنج باری در حوالی این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هوشنگ محمد رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: موتور لنج باری که از دبی به سمت بندر گناوه در استان بوشهر در حال حرکت بود صبح امروز دچار سانحه و غرق شد.

رضایی خاطرنشان کرد: این شناور در هشت مایلی شمال غربی جزیره کیش به علت آتش سوزی اعلام وضعیت اضطراری کرد که بلافاصله شناورهای تجسس و نجات وارد عمل شدند و قبل از غرق شدن موتور لنج باری موفق به نجات شش خدمه این شناور شدند. 

محمد رضایی حال کلیه نفرات این سانحه دریایی را خوب اعلام کرد و افزود: شش فروند شناور امداد و نجات دریایی کار امدادرسانی به حادثه دیدگان را در آبهای  استان هرمزگان انجام می دهند.

این اتفاق در حالی افتاد که ظهر روز جمعه نیز یک فروند اتوبوس مسافربری دریایی با 23 مسافر و دو خدمه که از جزیره خارگ به سمت بندر گناوه در حرکت بود، غرق شد و یک کشته و دو مفقود بر جای گذاشت.

کد مطلب 974160

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