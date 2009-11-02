توقف صادرات زعفران از کشور

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قیمت زعفران در سال گذشته کاذب بود و سرمازدگی سال 86 باعث کاهش 85 تا 90 درصدی زعفران، باعث افزایش ناگهانی قیمت این محصول شد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در سال جاری به علت افزایش شش برابری تولید محصول زعفران، قیمت زعفران طی دو ماه گذشته 50 درصد کاهش داشته است و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار بین دو میلیون تا دو میلیون و 500 هزار تومان است در حالیکه این ارقام تا دو ماه پیش چهار میلیون تا چهار میلیون و 800 هزار تومان در نوسان بوده است.

میری با بیان اینکه قیمتها باید تعدیل شود تا زمینه صادرات این محصول ملی مهیا شود، گفت: در حال حاضر میزان فعلی صادرات زعفران صفر است و تا زمانی که قیمت پایه این محصول تثبیت نشود بازارهای جهانی از خرید زعفران ایران خودداری خواهند کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی مناسب و کودپاشی به موقع کشاورزان باعث شده است، بوته های این محصول بین هشت تا 9 گل زعفران داشته باشد.