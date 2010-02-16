بحران اخلاقی کلیسا در ایرلند/ 24 اسقف به واتیکان فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی میدل ایست، امروز، پاپ بندیکت شانزدهم در حالی با 24 اسقف اعظم مناطق مختلف کلیسای کاتولیک در ایرلند دیدار کرد که فساد اخلاقی در کلیساهای کاتولیک این کشور، اعتبار کلیسا را در این منطقه تحت تاثیر قرار داده است.

بی بی سی، حضور یافتن رهبران کلیساهای کاتولیک ایرلند در حضور پاپ را یک فراخوان دانست که در آن پاپ بندیکت شانزدهم خواستار پاسخگویی اسقف های ایرلندی در این خصوص است.

این رسانه غربی به استعفای پنج اسقف ایرلندی در نتیجه رسوایی های جنسی بوجود آمده و آزار کودکان اشاره کرد و گفت: اسقف ها به رم فراخوانده نشده اند که مقصران تنبیه یا کنار زده شوند، پاپ خواهان مسئولیت پذیری بیشتر آنها در خصوص چنین مسائلی است.

بی بی سی میدل ایست ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد که کودک آزاری و جرایم جنسی در کلیساهای کاتولیک ایرلند به شکل سازماندهی شده پنهان می مانند و به این ترتیب پلیس از تحقیق درباره چنین جرایمی منع می شود.

این رسانه غربی، بی اعتباری کلیسا نزد مردم ایرلند را یک نگرانی جدی برای پاپ بندیکت شانزدهم عنوان کرد.

بی بی سی به نقل از قربانیان کودک آزاری در کلیسای کاتولیک ایرلند، بازگشت اعتماد مردمی به کلیسای کاتولیک در این کشور را بسیار مشکل و زمان بر ارزیابی کرد.

این رسانه از وجود جرایم جنسی گسترده در کلیسای کاتولیک ایرلند از دهه نود تاکنون خبر داد و دیدار پاپ بندیکت شانزدهم با نمایندگان کلیساهای ایرلند را تلاش برای یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از تداوم این روند در آینده عنوان کرد.

بی بی سی میدل ایست به رسوایی های جنسی و کودک آزاری انجام شده در کلیساهای کاتولیک آمریکا در هفت سال پیش اشاره کرد و آورد: تجدید نظر در قوانین مربوط به کلیسا در ایالات متحده توانست کلیسای کاتولیک را درباره وقوع جرایم جنسی مسئولیت پذیرتر کند.

گفتنی است، آزادی های جنسی گسترده در غرب، نه تنها ایجاد و حفظ خانواده را به عنوان اولین کانون انسان سازی در جامعه بشری با چالش مواجه کرده است، محیط های دینی مثل کلیسا را نیز تحت تاثیر قرار داده و به بی بندوباری در گروه هایی که رسالت آنها در هدایت جامعه به سمت اخلاق می باشد، انجامیده است.