پیشرفت 85 درصدی آزادراه خرم آباد - پل زال/کاهش 60 کیلومتری جاده شمال به جنوب

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های در دست اجرا در شهرستان پلدختر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی آزاد راه خرم آباد - پل زال از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است.

صابری ابراز امیدواری کرد که این آزاد راه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی خاطر نشان کرد: پروژه احداث آزادراه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر، با صرف اعتباری بالغ بر سه هزار و 400 میلیارد ریال در حال حاضر در دست اجرا است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این پروژه یکی از مهمترین پروژه های راهسازی کشور به شمار می رود، یادآور شد: این آزادراه علاوه بر اینکه مسافت 165 کیلومتری خرم آباد تا پل زال را حدود 60 کیلومتر کاهش می دهد، موجب کاهش چشمگیر سوانح رانندگی، صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین کاهش زمان سفر در طول مسیر خواهد شد.

صابری ادامه داد: آزاد راه خرم آباد- پل زال به صورت چهار خطه و با عرضی در حدود 26 متر در دست ساخت است که با احداث یکدستگاه تقاطع غیر همسطح در فاصله 18 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خرم آباد آغاز شده و با ساخت یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در3.5 کیلومتری روستای پل زال واقع در حدود 60 کیلومتری شهرستان اندیمشک خاتمه می یابد.

آزاد راه خرم آباد - پل زال قسمتی از بزرگراه آسیایی "AH8" محسوب می شود که موجب تسریع و تسهیل در ارتباط بین نواحی شمالی و مرکزی کشور با مناطق جنوبی به ویژه بندر امام خمینی(ره) می شود.

با توجه به عبور جاده خرم آباد - پل دختر- پل زال(جاده موجود) از مناطق کوهستانی و پر پیچ و خم و وجود نقاط پر حادثه فراوان در طول این محور، احداث آزادراه خرم آباد - پل زال نقش مهمی در کاهش تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن خواهد داشت چرا که این آزاد راه با مشخصات استاندارد و به صورت باندهای رفت و برگشت جدا از هم طراحی شده و احتمال وقوع سوانح رانندگی در آن به حداقل خواهد رسید.

همچنین در طول مسیر این آزاد راه تعداد 14 دستگاه تونل دوقلو بطول 25 کیلومتر و تعداد 28 دستگاه پل بزرگ بصورت رفت و برگشت بطول 2.6 کیلومتر وجود دارد.

این آزاد راه مهم که به عنوان شاهرگ حیاتی اتصال شمال به جنوب کشور محسوب می شود با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حد فاصل خرم آباد - پل زال - اندیمشک در حال اجراست و در حال حاضر دارای پیشرفت مطلوب و چشمگیری است.