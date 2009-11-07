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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

طی هفته گذشته؛

59 نفر در سوانح رانندگی کرمان کشته و زخمی شدند

59 نفر در سوانح رانندگی کرمان کشته و زخمی شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه کرمان از کشته و زخمی شدن 59 نفر در سوانح رانندگی جاده های کرمان طی هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ مسعود غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته 38 فقره تصادف رانندگی در جاده های سراسر استان کرمان روی داد.

وی تصریح کرد: در این سوانح 11 نفر کشته و 48 نفر نیز مصدوم شدند که این آمار در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافت.

سرهنگ غفوریان افزود: از مجموع تصادفات جاده ای کرمان شش فقره منجر به فوت و 32 فقره نیز منجر به جرح سرنشینان وسایل نقلیه شد.

وی مهمترین عامل وقوع این حوادث را عدم توجه رانندگان وسایل نقلیه به جلو دانست و گفت: جاده های استان کرمان به دلیل طولانی بودن منجر به خستگی و خواب آلودگی راننده های وسایل نقلیه می شود که در نهایت به دلیل عدم وجود تمرکز کافی در رانندگی منجر به تصادف می شود.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین دلایل وقوع حوادث رانندگی در جاده های کرمان واژگونی به دلیل خواب آلودگی راننده وسیله نقلیه است.

کد مطلب 978583

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