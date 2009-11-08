537 هزار برگه جریمه تخلف در جاده های آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر اشرف رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش 10 درصدی آمار جرایم مشمول قانون جریمه طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: تا پایان مهر ماه سال جاری 537 هزار و 230 برگه جریمه به ارزشی بالغ بر 56 میلیارد و 535 میلیون ریال صادر شده است.

وی همچنین از افزایش 49 درصدی تعداد مجروحین تصادفات برون شهری در سطح استان طی این مدت خبر داد و افزود: یک هزار و 357 فقره تصادف جرحی در جاده های آذربایجان غربی در هفت ماهه نخست امسال رخ داده است که در اثر این تصادفات دو هزار 378 نفر مجروح و به مراکز بهداشتی و درمانی اعزام شده اند.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: در هفت ماهه نخست امسال 252 فقره تصادف منجر به فوت 301 نفر در جاده های بین شهری و 62 نفر در جاده های روستایی با 18 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ د اده است.

اشرف رضایی عدم وجود جاده ای مستقل جهت تردد تراکتور، حمل و نقل محصولات کشاورزی و عدم حضور مستمر پلیس با توجه به اتمام طرح تابستانی در محور های مواصلاتی استان را مهمترین دلایل افزایش پنج درصدی تعداد تصادفات فوتی و 44 درصدی تصادفات جرحی طی مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دانست.

وی با اشاره به اینکه توقیف خودرو رانندگان پرخطر و حادثه ساز در جاده بهترین راهکار کاهش تصادفات است، بیان داشت: متاسفانه امسال با توجه به تناقض نظریه ای فرمانده راهور و پلیس راه ناجا تعداد توقیفات خودرو در آذربایجان غربی از 9 هزار و 879 فقره به پنج هزار و 322 فقره کاهش یافته است که منجر به افزایش تعداد تصادفات در جاده ها شده است.

وی در ادامه با ابیان اینکه تعداد توقیفات موتور سیکلت در سطح استان طی هفت ماه نخست امسال چهار هزار و 9 دستگاه بود، یادآور شد: طی این مدت در سال گذشته تعداد توقیف موتور سیکلت در آذربایجان غربی سه هزار و 74 دستگاه بود.

اشرف رضایی در خصوص علل و عوامل تاثیر گذار در تصادفات به خبرنگاران گفت: ما بین ساعات 17 تا 19 عصر، برخورد وسیلقه نقلیه با وسیله نقلیه، کثرت موتور سیکلت بخصوص در جنوب استان، عدم توجه به جلو مهمترین عوال بروز تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی است.

وی از نصب هشت دستگاه دوربین در جاده شهید کلانتری ارومیه توسط اداره راه و ترابری استان خبر داد و افزود: این اقدام در راستای اجرای پایلوت طرح مانیتورینگ راهها با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی استان انجام شده است.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: 20 دستگاه دوربین سرعت سنج ثابت توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خریداری و در اختیار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفته است.