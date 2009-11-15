تحقق آرزوی 12 ساله مردم هرمزگان با معرفی دومین استاندار بومی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، با عزیمت صاحب محمدی استاندار سابق هرمزگان به وزارت راه و ترابری، مردم استان هرمزگان طبق رویه گذشته دولت ها مبنی بر حضور استانداران غیربومی در هرمزگان، این گلایه را مطرح کردند که با توجه به قابلیتها و منابع انسانی موجود در هرمزگان در طی چند سال گذشته از سوی دولت ها توجهی به این قابلیتهای برجسته نشده و همیشه افرادی را خارج از استان هرمزگان برای تصدی پستهای مهم در هرمزگان در نظر می گرفتند و این افراد نیز پس از مدتی با نشان دادن قابلیتهای مدیریتی و اجرایی خود و جلب نظر دولتمردان پس از مدتی استان هرمزگان را برای احراز پستهای مهمتر در کشور ترک می کردند.

استان هرمزگان با گذشت 30 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون فقط تجربه حضور یک استاندار بومی را داشته است و این تجربه در سال 73 و پس از حضور افراد صاحب نامی همچون مهندس خرم، ترکان و نوروز کهزادی تحقق یافت به طوری که می توان از غلامعباس زائری به عنوان اولین استاندار بومی هرمزگان یاد کرد که البته این تجربه با فراز و نشیبهایی نیز همراه بود.

حسینعلی عظیمی، نوروز کهزادی، اکبر بازرگان، مهندس ترکان، تاجیک، احمد خرم، سیدجلیل سید زاده، غلامعباس زائری، فتح الله معین، عباس مقتدایی، سید ابراهیم درازگیسو، عبدالرضا شیخ الاسلام و عبدالعلی صاحب محمدی استاندارانی هستند که در طول 30 ساله انقلاب تصدی استانداری را در استان به عهده داشته اند.

حال پس از گذشت 12 سال از حضور اولین استاندار بومی در هرمزگان، دولت دهم با سنت شکنی در رویه دولتهای قبلی، برای دومین بار در تاریخ انقلاب اسلامی فرصت حضور استاندار بومی در هرمزگان را برای مردم هرمزگان فراهم ساخت و حسین هاشمی تختی را به عنوان دومین استاندار بومی برای تصدی این پست در هرمزگان برگزید.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: خوشبختانه با رایزنی های انجام شده توسط نمایندگان و همت دولت دهم آرزوی دیرینه مردم استان هرمزگان تحقق یافت و امیدواریم این تجربه شیرین فرصت مناسبی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه استان هرمزگان باشد.

احمد جباری ضمن تقدیر از دولت دهم معتقد است: برخلاف برخی تصورات، دولت نشان داد که هیچگونه مخالفتی با بومی گرایی در مناطق ندارد و انتخاب حسین هاشمی تختی نیز حاصل نگاه مثبت دولت دهم به شایسته سالاری و بومی گرایی در مناطق است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، حسین هاشمی را فردی متعهد و توانمند معرفی کرد و افزود: سابقه گذشته هاشمی نشان می دهد که وی می تواند در عرصه اجرایی، سیاسی و اجتماعی که از شاخصه های مهم یک استاندار است، به خوبی در هرمزگان عمل کند.

وی با بیان اینکه حضور استاندارن غیربومی در هرمزگان سبب شده بود این افراد بدلیل عدم شناخت دقیق از منابع انسانی در هرمزگان و بکارگیری این افراد در پستهای مدیریتی ضعیف عمل کنند، اظهار داشت: تاکنون استاندارانی که از خارج استان به هرمزگان عزیمت می کردند بدلیل عدم شناخت کافی از منابع انسانی مجبور بودند از افراد نزدیک به خود یا کسانیکه به سفارش دیگران معرفی می شدند در پستهای استان هرمزگان استفاده کنند و خوشبختانه هاشمی تختی از جنس مردم هرمزگان است و با توجه به شناخت کافی وی از منابع انسانی در هرمزگان می تواند از افراد شایسته هرمزگانی در پستهای مختلف مدیریتی در این استان استفاده کند.

سید مصطفی ذوالقدر دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس به خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: حضور هاشمی تختی را در پست استانداری هرمزگان به فال نیک می گیریم و امیدواریم با توجه به اطمینان دولت به افراد هرمزگانی از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود تا بتوانیم در آینده شاهد حضور پررنگ افراد هرمزگانی در پستهای مهم کشوری باشیم.

وی در زمینه نحوه انتخاب مدیران استان هرمزگان گفت: امیدواریم استاندار جدید فارغ از هرگونه جناح بندی و خط سیاسی از تمامی افراد متعهد و نخبه هرمزگانی برای مدیریت در این استان استفاده شود.

حسین هاشمی تختی تاکنون در فعالیتهای مختلفی از جمله، همراهی در شکل گیری بسیج سپاه هرمزگان، همکاری مؤثر در راه اندازی و شکل دهی واحد اطلاعات سپاه پاسداران هرمزگان، عضو شورای فرماندهی سپاه بندرلنگه، عضو شورای فرماندهی سپاه و مسئول واحد اطلاعات استان هرمزگان، سرپرست فرماندهی سپاه شهر میناب، معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر و سرپرست استانداری بوشهر را در کارنامه خود دارد.