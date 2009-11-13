قطع گاز مشترکان پرمصرف در زمستان / ابلاغ جرایم جدید مشترکان پرمصرف

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع مدیران عامل شرکتهای گاز استانی سراسر کشور با بیان اینکه هم اکنون میزان مصرف گاز طبیعی هفت دهک اول جامعه مطابق با الگوهای تعریف شده است، گفت: اما سه دهک دیگر الگوهای تعریف شده در این بخش را رعایت نمی کنند.

وی با بیان اینکه گاز کلیه مشترکان پر مصرف پس از تذکر، اخطار و اخذ جریمه، قطع خواهد شد: اظهار داشت: مجوز برای قطع گاز مشترکان ارائه شده و این اقدام برای رعایت حال عموم مردم انجام می گیرد.

به گفته این عضو کابینه دولت در این باره اخطارهایی از قبل به برخی از مشترکان پر مصرف گاز ارائه شده است.

10 درصدی صرفه جویی معادل تولید گاز 4 فاز پارس جنوبی

وزیر نفت همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون ایران از نظر میزان مصرف در جایگاه سوم، تولید در جایگاه چهارم و حجم ذخایرگاز طبیعی در جایگاه دوم دنیا قرار گرفته است، تصریح کرد: میزان فعلی مصرف گاز طبیعی در کشور بر اساس نسبت تولید ناخالص ملی و جمعیت کشور نبوده و ادامه وضع موجود خیلی سخت است.

وی با اشاره به رشد 27 درصدی مصرف گاز در 7 ماه نخست امسال، بیان کرد: بخشی از رشد مصرف گاز به دلیل فرا رسیدن سرمای زودرس و بخشی دیگر آن به دلیل ثابت ماندن قیمت این حامل انرژی در کشور است.

وزیر نفت با اشاره به ضرورت ایجاد توازن و تناسب میان تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، گفت: تامین گاز زمستانی به دلیل رشد مصرف همواره یکی از مشکلات وزارت نفت در 4 ماه پایانی سال بوده، به طوری که میزان مصرف سرانه هر مشترک از 5 به 25 متر مکعب در ماههای پایانی سال افزایش می یابد.

میرکاظمی با اشاره به رشد 5 برابری مصرف گاز در چهار ماه پایانی سال، اظهار داشت: بخشی از این رشد مصرف به دلیل اتلاف این حامل انرژی به وجود می آید.

وی با اشاره به اینکه اعمال 5 تا 10 درصد صرفه جویی در مصرف گاز معادل تولید بین 2 تا 4 فاز پارس جنوبی موجب افزایش تولید گاز کشور خواهد شد، بیان کرد: برای تولید این حجم از گاز باید میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنیم.

ابلاغ جرایم جدید مشترکان پر مصرف گاز

به گزارش مهر، این مقام مسئول با اشاره به ضرورت مدیریت تقاضای مصرف گاز در ایران، یادآور شد: دراین باره شرکتهای گاز استانی باید در شوراهای اداری هر استان کاهش مصرف از در بنگاهها و سازمانهای دولتی را پیگیری کنند.

وی با یادآوری اینکه با هر یک درجه کاهش دمای هوا میزان مصرف گاز در کشور بین 14 تا 15 میلیون متر مکعب در روز کاهش می یابد، اظهار داشت: هم اکنون تعمیرات اساسی و دوره ای کلیه واحدهای پایین دستی و بالادستی صنعت نفت و گاز کشور برای عرضه بدون وقفه گاز در فصل زمستان به پایان رسیده است.

میرکاظمی با تاکید بر اعمال محدودیتهایی همچون جریمه، اخطار، تذکر و قطع گاز مشترکان پر مصرف گاز طبیعی، تبیین کرد: اخیرا جرایم جدید مشترکان پر مصرف گاز در کشور ابلاغ شده است.

عدم افزایش ظرفیت تولید گاز ایران تا سال 90

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه حداقل تا سال 1391 امکان افزایش ظرفیت پالایش گاز طبیعی در کشور وجود ندارد، گفت: هم اکنون ظرفیت پالایش کلیه پالایشگاههای کشور تکمیل شده و ظرفیت خالی در این بخش وجود ندارد.

وی افزود: در همین حال پیش بینی می کنیم تا قبل از سال 1391 امکان بهره برداری از فازهای 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی و طرح شیرین سازی گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی فراهم نشود.

این عضو کابینه دولت با با بیان اینکه هم اکنون شدت مصرف انرژی ایران 4 برابر استاندارد جهانی و 14 برابر ژاپن است، اعلام کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی هیچ طرحی در صنعت نفت متوقف نمی شود اما باید با اولویت بندی و مدیریت منابع مالی طرحهای صنعت نفت را اجرایی کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون ایران به یک وارد کننده بنزین و گازوئیل تبدیل شده و تراز فعلی صادرات گاز کشور هم منفی است، گفت: پیش بینی می کنیم با اجرایی کردن طرح جامع انرژی در کشور در نحوه توسعه شبکه های گاز و صرفه اقتصادی اجرای طرحها تجدید نظر بیشتری انجام شود.