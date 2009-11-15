توضیحات شرکت پرسی ایران گاز به خبر مهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این جوابیه آمده است: در پاسخ به خبر منتشره در تاریخ 10/8/88 تحت عنوان "استان هرمزگان با کمبود جایگاه عرضه سوخت مواجه است" مراتب ذیل جهت استحضار و انعکاس آن به نحو مقتضی ایفاد می گردد:

خبر منتشره فوق در مورد مسائل مربوط به جایگاه سوخت در استان هرمزگان است، در حالیکه تصاویر به کارگرفته شده وضعیت کمبود توزیع سیلندر گاز مایع را نشان می دهد که از تصاویر آرشیوی استفاده شده و به همین دلیل خدمات مطلوب این شرکت خدمتگزار را مورد هدف قرار داده و تلاش کارکنان خدوم این صنعت را خدشه دار می کند.

با عنایت به اینکه تمامی مساعی مدیران و کارکنان شرکت خدمتگزار پرسی ایران گاز در سطح کشور در راستای تامین به موقع گاز مورد نیاز مردم عزیز و ارائه خدمات بهینه به آنان است و این امر به ویژه در استان هرمزگان به لحاظ خدمات توزیع گاز مایع به میزان 600 تن مازاد بر سهمیه در یک ماه گذشته نمود بارزی داشته است و این مهم میسر نبوده مگر با مساعدت مدیران محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مقامات و مسئولان محترم استان و بی شک انعکاس این قبیل اخبار کذب، جز دامن زدن به تشویش افکار و اذهان عمومی و نامطلوب جلوه دادن خدمات صادقانه همه دست اندرکاران دلسوز نظام نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

توضیحات خبرگزاری مهر:

عکس های مذکور بر خلاف گفته های فوق طی یک ماه گذشته گرفته شده و به هیچ عنوان از عکسهای آرشیوی استفاده نشده است و حتی هنوز هم شاهد توزیع کپسولهای گاز در نقاطی از شهر به خودروها هستیم که تاکنون در خصوص رفع آن اقدامی صورت نگرفته است و شهروندان شهر بندرعباس برای تهیه کپسول باید به نقاط خاصی مراجعه کنند و خودروهای توزیع کننده کپسول های گاز دیگر در شهر و محلات دیده نمی شوند.

در شهرستان بندرعباس مراکزی وجود دارد که به صورت غیر مجاز اقدام به نصب مخزن LPG در خودروهای شخصی می کنند و از طرفی دیگر عدم وجود جایگاه LPG در این شهرستان باعث شده است که تمامی خودروهای شخصی برای تامین سوخت مورد نیاز خود از سیلندرهای گاز مایع استفاده می کنند.

همکاری برخی از توزیع کنندگان سیلندر گاز LPG و استفاده این کپسول های گاز برای تامین سوخت خودروهای شخصی سبب شده است تا بخش اعظمی از سهمیه گاز مصرف خانگی شهرستان بندرعباس در مخازن LPG خودروهای شخصی استفاده شود و این استفاده مضاعف از سیلندرهای گاز باعث عدم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان این شهر شده است.

به هر حال خبرگزاری مهر در راستای انتشار اخبار واقعی و آگاه سازی گام برداشته و هیچگاه در صدد جوسازی و انتقال شایعات نبوده است و اینکه برای تفهیم برخی موضوعات دست به انتشار عکسها و اخبار غیرواقعی بزند، موردی بی اساس است.