به گزارش خبرگزاری مهر، اختلال در زنجیره تأمین انرژی از خاورمیانه که یکی از منابع اصلی واردات گاز هند محسوب می‌شود، به کمبود سیلندرهای تجاری LPG در بازار رسمی این کشور منجر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، اختلال در ارسال محموله‌های انرژی از تنگه هرمز که شریان اصلی واردات گاز هند به شمار می‌رود، قیمت سیلندرهای تجاری در بازار آزاد این کشور را تا مرز ۱۰۰ درصد افزایش داده است.

فعالان صنعت غذا در شهر بمبئی، به عنوان قلب تجاری هند، از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد خبر می‌دهند.

همچنین مجله هندی «چیترالیکها» گزارش داده است که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز، کمبود گاز مایع (LPG) در مناطق مختلف هند آشکار شده و در برخی مناطق درگیری‌هایی برای تهیه کپسول گاز رخ داده است.

بر اساس این گزارش، در برخی مناطق کپسول‌های گاز به سرقت می‌رود و در نقاط دیگر مردم در صف‌های طولانی برای پر کردن سیلندرها ایستاده‌اند. در منطقه «جانسی» ۵۲۴ کپسول پرشده LPG از مقابل یک انبار گاز به سرقت رفته است.

در شهر «لاکنو» نیز صف‌های طولانی مقابل نمایندگی‌ها و انبارهای گاز شکل گرفته است. برخی شهروندان می‌گویند با وجود تمام شدن گاز در منازل، کپسول جدید برای آنها ارسال نمی‌شود و به همین دلیل مجبور شده‌اند برای دریافت آن به مراکز توزیع مراجعه کنند.

گزارش‌ها همچنین از تشدید کمبود LPG در مناطق مختلف کلکته حکایت دارد. بسیاری از مسیرهای تاکسی در این شهر به دلیل عدم دسترسی به گاز مایع تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

در منطقه «تاراتالا» در جنوب کلکته، صفی از خودروها به طول حدود یک و نیم کیلومتر برای دریافت گاز مایع مشاهده شده است. برخی از شهروندان از شب گذشته و برخی دیگر از صبح زود در انتظار پر کردن مخازن گاز خودروهای خود بوده‌اند.

گاز مایع در هند به طور گسترده برای پخت‌وپز در خانه‌ها استفاده می‌شود. این کشور بخش قابل توجهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کند و بخش مهمی از این واردات نیز به منطقه خاورمیانه وابسته است.