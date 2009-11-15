اختصاص بودجه ملی برای رفع عقب ماندگی های ورامین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در بازدید سه ساعته که ظهر یکشنبه از پروژه های شهرداری ورامین انجام شد، سید محمد میربزرگی سرپرست فرمانداری، سیداحمد حسینی رئیس شورای شورای شهرستان، حسین خلیلی رئیس شورای اسلامی شهر، بهزاد حسینی و حسن فرجی اعضای شورا، رضا کارخانه شهردار ورامین و حسین دهقان معاونت خدمات شهری شهرداری حضور داشتند.

سرپرست فرمانداری شهرستان در این بازدید از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری، پایانه بزرگ در حال احداث مسافربری، ساختمان نیمه تمام کلینیک بیماران کلیوی شهرستان، پارکهای خانواده و لاله، سوله مدیریت بحران، سکوی تخلیه مکانیزه زباله، کانال دفع آبهای زیرزمینی خیابان اسفندآباد جنوبی که سال گذشته موجب قتل یک کارگر شهرداری شد و کمربندی شمالی شهر، دیدن کرد.

در جریان این بازدید، روند پروژه های عمرانی شهرداری بررسی شد و بر مشکلات و معضلات این پروژه ها تأکید شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین در پایان این بازدید سه ساعته در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت : این پروژه ها در کمیسیون برنامه ریزی فرمانداری مطرح و در خصوص کمبودها و مشکلات آنها برنامه ریزی و تأمین بودجه خواهد شد.

سید محمد میربزرگی افزود: در صورت نیاز، بودجه های ملی و استانی برای تکمیل پروژه های بزرگ و اساسی شهرداری ورامین در نظر گرفته می شود که این امر نیاز به رایزنی با استانداری تهران و مسئولان ارشد کشور دارد.

وی در پایان تأکید کرد: عقب ماندگی های شهر ورامین که مرکز شهرستان است، باید هر چه سریعتر برطرف شود و در صورت نیاز، بودجه های ملی و استانی برای تکمیل پروژه های شهرداری ورامین در نظر گرفته می شود.