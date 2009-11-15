دو رئیس برای یک نمایشگاه / اقدام عجیب در یک انتصاب !

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز اعتراضهای وزارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران درباره واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( ساتا) بابت رد دیون دولت ادامه دارد، امروز در اقدامی عجیب و قابل تامل، وزارت بازرگانی و ساتا در احکام جداگانه ای دو رئیس برای این نمایشگاه تعیین کردند.

روابط عمومی شرکت سهام نمایشگاه بین المللی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: عباس قلی زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

در این اطلاعیه آمده است: طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) مهندس عباس قلی زاده را از تاریخ 2/8/88 به مدت 3 سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در انتهای این حکم سرتیپ پاسدار حسین دقیقی خواستار ارتقای جایگاه شرکت همراه با برنامه ریزی همه جانبه و مدبرانه در زمینه توسعه حضور بنگاههای اقتصادی کشور عزیزمان در بازارهای جهانی شد.

این در حالی است که وزیر بازرگانی نیز در حکمی کاظم اکبرپوررا به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران" منصوب کرده است.

در این حکم آمده است: "با عنایت به شایستگی، تعهد و صلاحیتهای علمی و عملی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد بند (1) مصوبه مورخ 23/8/88 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، به موجب این حکم برای مدت دو سال به عنوان " عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران" منصوب می شوید."

در این حکم می خوانیم: "انتظار دارم بر پایه چهار محور" عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی" ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات با تلاش و کوشش نسبت به برنامه ریزی و نظارت صحیح و اصولی علی الخصوص فرآیند برگزاری نمایشگاههای تخصصی به منظور توسعه صادرات، همکاری با اتحادیه های نمایشگاهی و معرفی دستاوردها و تولیدات داخلی اقدام لازم را به عمل آورید."

در این میان، حمید رضا اسکندری عضو هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاهها نقطه نظرات و سیاستهای کلی ساتا را در خصوص برگزاری نمایشگاهها و برنامه های آتی اعلام کرد و یادآور شد: بر اساس مصوبه مورخه 27/2/88 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی رسما به ساتا واگذار و 5 درصد از سهام آن نیز به کارکنان این شرکت اختصاص یافته است.

وی گفت: به زودی طرحهای ساتا در خصوص بهبود روند و توسعه نمایشگاهها اعلام خواهد شد.

این در حالی است که دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی واگذاری نمایشگاه بین المللی از سوی دولت به عنوان رد دیون را فقط توجیه قانونی و غیر قابل قبول دانسته است.

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به دلیل تعارض با اصل 44 قانون اساسی شده است.

در همین حال، هیئت نمایندگان اتاق ایران، مصوبه ای از تصویب گذارنده است که براساس آن، هیئت رئیسه اتاق ایران، موظف به پیگیری واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی شده است.