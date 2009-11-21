به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که با نگاهی به مجموعه داستان "من قاتل پسرتان هستم" به وسیله مازیار میری ساخته شده ‌است‌ با حضور احمد شاکری کارشناس ادبی و سینمایی و نویسنده داستان نقد و بررسی می‌شود.

این نشست روز یکشنبه اول آذرماه از ساعت 30/14 در محل سالن اجتماعات حوزه هنری کرج برگزار خواهد شد.

"پاداش سکوت" محصول سال 1385 است و بازیگرانی چون پرویز پرستویی، رضا کیانیان، آتیلا پسیانی و جعفر والی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند و داستان رزمنده‌ای به نام اکبر منافی را روایت می‌کند که سابقه بستری شدن در آسایشگاه جانبازان موج گرفته را دارد و اکنون فروشنده بلیت اتوبوسهای شرکت واحد است و ادعا می کند یکی از همرزمانش را کشته است.

مجموعه داستان "من قاتل پسرتان هستم" توسط نشر افق به چاپ رسیده است.

علاقمندان برای حضور در این نشست‌ می‌توانند به حوزه هنری مرکز کرج واقع در میدان نبوت،‌ کوچه میلاد4، شماره 35 مراجعه کنند .