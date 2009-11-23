جهانگیر کوثری به خبرنگار مهر گفت: به نظر من فرقی نمیکند که دبیر جشنواره فجر مدیرعامل بنیاد فارابی باشد یا فردی خارج از این بنیاد این سمت را بر عهده بگیرد. در هر دو صورت ماهیت جشنواره یکی است و وابسته به بنیاد فارابی خواهد بود. زیرا بودجه آن را این بنیاد تامین میکند.
وی ادامه داد: جشنواره فجر در هر صورت به بنیاد فارابی مرتبط خواهد بود. با تعاریفی که از این جشنواره سینمایی وجود دارد بودجه آن را بخشی از معاونت سینمایی وزارت ارشاد که همان بنیاد سینمایی فارابی است پرداخت خواهد کرد و این باعث خواهد شد استقلال دبیر تغییری در جشنواره ایجاد نکند.
این تهیهکننده سینما افزود: بنیاد سینمایی فارابی در هر صورت نظر و رأی خود را در مدیریت جشنواره فجر اعمال خواهد کرد و به همین دلیل استقلال دبیر جشنواره از فارابی تاثیری در کیفیت اجرایی آن نخواهد داشت.
کوثری گفت: در مورد استقلال رأی دبیر جشنواره باید منتظر ماند و دید که این استقلال در عمل به چه میزان تحقق پیدا میکند. اگر وی این قدرت و توانمندی را در خود داشته باشد که نظرش حتی وقتی در تضاد با نظر و خواسته بنیاد فارابی باشد آن را اجرا کند، بله میتوان گفت او استقلال رای دارد و البته منطق هم در این است.
وی ادامه داد: در صورتی که دبیر جشنواره توانایی ایستادن در برابر بنیاد فارابی را نداشته باشد و رأی و نظر آن را بر نظر خود ارجح بداند وی استقلال نخواهد داشت و طبیعی است که سیاست آنها اعمال خواهد شد زیرا تمام امکانات مادی و معنوی جشنواره را آنها تامین میکنند و تمرکز آن نیز در بنیاد فارابی خواهد بود.
تهیهکننده فیلم "دوشیزه باران" گفت: آقای مسعودشاهی تجربیات خوبی در معاونت سینمایی و اداره نظارت و ارزشیابی دارد و با سینما بیگانه نیست. او در تمام مدت 30 ساله انقلاب همراه با سینمای ایران بوده و از آن شناخت کافی دارد و فکر میکنم وی در قالب همین شناخت رفتار خواهد کرد.
کوثری افزود: تعریفی که در قالب جشنوارهای برای سینمای ایران ارایه شده است تعریف درستی بوده است. معیارها در این قالب درست تعریف شدهاند. کسانی بودند که سینما را میشناختند مانند آقای بهشتی و آقای فخرالدین انوار که در این راه ایثار کردند و باعث شدند سینمای ایران شکل بگیرد و موقعیت خودش را به دست بیاورد.
این تهیهکننده ادامه داد: سینمای ایران جایگاه و موقعیتی دارد که بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هنوز به آن دست پیدا نکردهاند. این سینما میتواند در دنیا رقابت کند. وقتی فیلم "درباره الی" در جشنواره فیلم برلین میتواند بدون دخالت و اعمال نظر دیگران در میان بیش از 100 کارگردان بزرگ جهان جایزه بهترین کارگردانی را بگیرد، به این معنی است که سینمای ما از نظر محتوا و مضمون می تواند جایگاه بالایی در دنیا داشته باشد.
وی تاکید کرد: سینمای ایران مدیون جشنواره فیلم فجر است و جشنواره فجر نیز مدیون همین جنبشها و نهضتهایی است که در سینمای ایران به وجود آمدهاند. همه اینها با هم تلفیق شده و به هم وابسته اند و من اعتقاد دارم نباید این پیوندها و وابستگی ها را از هم گسست.
تهیهکننده فیلم "به هدف شلیک کن" ادامه داد: آقای مسعودشاهی حتماً سیاستهای تایید شده را حفظ خواهد کرد و ترکیبهای موفقیتآمیز را به هم نخواهد زد. جشنواره فیلم فجر جشنوارهای است که خیلی از بزرگان جهان دوست دارند در آن حضور داشته باشند و آرشیو آن را مرور کنند و بهترینهای آن را انتخاب کنند.
وی افزود: سیاستهای کلان تعریف شده برای جشنواره فجر سیاستهای خوبی هستند و امیدوارم آقای مسعودشاهی با تایید آنها موقعیتهای خوبی در سینما فراهم آورند و با حفظ ارزشهای آن به هماهنگی و یکدلی با سینماگران برسند.
جهانگیر کوثری در پایان گفت: اگر دبیر جشنواره فجر موفق عمل کند به دور از تنشهای سیاسی و فاصلههای جناحی با دعوت از تمام سینماگران بتواند هنرمندان را در نقطه مرکزی به دور هم جمع کند همگرایی بین آنها به وجود میآید اگر وی بخواهد با جناحبندی و کانالبندیهای خطی عمل کند سینما موفق نمیشود. توفیق سینما مدیون حرکت گروهی بین ارگانها و صنوف است و فکر میکنم حتی خانه سینما میتواند در همکاری با دبیر جشنواره به این موفقیت کمک کند.
