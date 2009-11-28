صعود نفت به مکان دوم جدول / شکست روحانی و فرخی در هفته چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز جمعه با انجام 12 دیدار در سالن شهید کبکانیان تهران درحالی برگزار شد که اکثر تیم ها از برگزاری مسابقات در چنین سالنی و همچنین قضاوت ناهماهنگ داوران اظهار نارضایتی کردند.

غیبت سرپرست فدراسیون و همچنین حضور کوتاه مدت رستخیز به عنوان مشاور سرپرست فدراسیون و اشجعی مسئول امور عمومی نیز نتوانست مانع از برخی اعتراضات باشد.

اما در مهمترین دیدار هفته چهارم دو تیم دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیزجنوب مقابل هم صف آرایی کردند که نفتی ها با برد در کاتای تیمی و انفرادی و همچنین کسب نتایج مناسب در کومیته برنده از تاتامی خارج شدند. غیبت "رافائل آقایف" ستاره آذربایجانی دانشگاه آزاد و همچنین جاسم ویشگاهی که به دلیل آسیب دیدگی نتوانست در ترکیب این تیم به میدان برود از مهمتریت دلایل شکست دانشگاه آزاد بود.

در این دیدار صافی سرمربی دانشگاه در یک مورد به قضاوت داروان اعتراض کرد و در حالی که رئیس کمیته داوران در سالن حضور نداشت از سوی سرداور این دیدار با برخوردی نامناسب مواجه شد که با حضور رستخیز قائله ختم به خیرشد.

نفتی ها با این پیروزی و شکست ارژن فارس در بازی دوم خود، تا رده دوم جدول صعود کردند. در این هفته همچنین مقاومت یک تیم مدعی نشان داد. شاگردان جوان غلامرضا دباغیان گلساران رشت و هیئت کاراته زنجان را شکست داده و جایگاه خود را در مکان چهارم جدول حفظ کردند.

سعید فرخی قهرمان سال 2009 آسیا در بازی اول نفت مقابل مهدی سلطانی از دانشگاه شکست خورد ولی در بازی این تیم برابر ارژن فارس حسن روحانی را شکست داد.

نتایج کامل هفته چهارم - دور اول:

* مناطق نفت خیز جنوب 19 - دانشگاه آزاد 8

* سپاهان نوین 18 - صنعت برق هرمزگان 10

* ارژن فارس 9 - فولاد سپاهان 17

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول 24 - هیئت کاراته زنجان 5

* گلساران رشت11 - مقاومت 16

دور دوم:

* سپاهان نوین 2 - دانشگاه آزاد 15

* ارژن فارس 12- مناطق نفت خیزجنوب 16

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول 6 - صنعت برق هرمزگان 19

* گلساران رشت 8 - فولاد سپاهان 19

* مقاومت 27 - هیئت کاراته زنجان 1

دیدارهای عقب افتاده:

* سپاهان نوین 15 - مقاومت 10

* سپاهان نوین 21- فولا سپاهان 8

جدول رده بندی:

1- فولاد سپاهان 8 بازی 24 امتیاز

2- مناطق نفت خیز جنوب 8 بازی 18 امتیاز تفاضل 145

3-ارژن فارس 8 بازی 18 امتیاز تفاضل 130

4- مقاومت بسیج 8 بازی 18 امتیاز تفاضل 129

5- دانشگاه آزاد 8 بازی 15 امتیاز تفاضل 147