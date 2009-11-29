طرح ساخت شهرک صنفی بندرعباس 17 ساله شد!

عبدالمجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه طرح احداث شهرک صنفی بندرعباس از 17 سال پیش تا کنون در دست استانداران مختلف بوده است، افزود: اصناف برای احداث شهرک های صنفی آمادگی دارند و یک بار نیز زمینی به این منظور جانمایی شد که با مشکلاتی از قبیل قرار داشتن در حریم لوله گاز و برق فشار قوی روبرو شد.

وی اذعان داشت: زمینی به مساحت 42 هکتار در بلوار راه آهن در نظر گرفته شده بود اما الان برای ساخت مسکن مهر اختصاص یافته است.

جلالی اشاره کرد: اکنون سه جانمایی جدید برای این شهرک شده، یکی در شرق شهرستان بندرعباس دیگری در غرب شهرستان و یک محل در بلوار راه آهن قرار دارد.

وی با اعلام آمادگی اصناف شهرستان بندرعباس برای ساخت این شهرک در صورت واگذاری زمین به اصناف گفت: پس از واگذاری زمین در اسرع وقت و تا قبل از سفر سوم ریاست جمهوری به استان کار اجرایی را آغاز می کنیم.

جلالی همچنین درباره مشاغل مزاحم نیز بیان کرد: بحث جابجایی صنوف بحثی چندین ساله است و اصناف برای انتقال شغلهای مزاحم به خارج از شهر آمادگی دارند.

نماینده اصناف هرمزگان تصریح کرد: زمانی که زمین شهرک اصناف را به مجمع امور صنفی توسط شهرداری واگذار شود نسبت به جابجایی این شغلها اقدام می کنیم زیرا برای این اقدام نیاز به زمین داریم.

وی شغلهایی مانند درب و پنجره سازیها، نجاریها و مشاغل پر سر و صدا را ازمشاغل مزاحم دانست که با انتقال آنها به خارج از شهر از مزاحمت و صدای ناشی از آنها کاسته و محیطی آرامتر برای شهروندان فراهم می کند.

جلالی ابراز کرد: بر اساس مصوبه هئیت دولت استانداریها مکلف به اختصاص زمین به منظور انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهرها هستند و منتظر دریافت زمین برای این منظور از طرف استانداری هستیم.