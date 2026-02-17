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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۳

ساماندهی صنوف مزاحم با محوریت شهرک‌های صنعتی در بندرعباس انجام می‌شود

ساماندهی صنوف مزاحم با محوریت شهرک‌های صنعتی در بندرعباس انجام می‌شود

بندرعباس- مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان از برنامه‌ریزی برای انتقال تدریجی صنوف مزاحم از سطح شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، از تدوین برنامه‌ای جامع برای ساماندهی و انتقال برخی صنوف مزاحم از سطح شهر بندرعباس خبر داد.

وی با اشاره به شناسایی هفت رسته صنفی برای جابجایی، اظهار کرد: در جلساتی که با اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌های مرتبط، شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، نحوه واگذاری اراضی و اولویت‌بندی انتقال این صنوف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

علیمرادی افزود: بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته، نخستین صنفی که نیاز فوری به انتقال از سطح شهر دارد، نمایشگاه‌داران خودرو هستند و در مراحل بعدی نیز صنوف مرتبط با خدمات خودرویی شامل تعمیرکاران، صافکاران، نقاشان خودرو و سایر فعالان این حوزه به شهرک جدید منتقل خواهند شد.

وی هدف از این اقدام را ساماندهی فعالیت‌های پراکنده، جلوگیری از خرید و فروش‌های غیررسمی در سطح شهر و ایجاد تمرکز خدمات خودرویی در یک نقطه مشخص عنوان کرد و گفت: این الگو در برخی شهرها تجربه موفقی داشته و تلاش می‌کنیم با تأمین زیرساخت‌های لازم، آن را در بندرعباس نیز اجرا کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به جانمایی زمین مورد نظر تصریح کرد: یکی از لوکیشن‌های پیش‌بینی شده در مجاورت میدان تره‌بار بندرعباس قرار دارد که در فاز نخست حدود ۲۰ هکتار وسعت دارد و در فازهای بعدی امکان توسعه آن تا ۱۵۰ هکتار نیز دیده شده است.

علیمرادی درباره نحوه واگذاری اراضی نیز گفت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، مقرر شد فرآیند ایجاد و واگذاری شهرک صنفی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم و سپس اراضی به اصناف تحویل داده شود.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح در بلندمدت علاوه بر کاهش مزاحمت‌های شهری، به ساماندهی فعالیت‌های صنفی و ارتقای نظم اقتصادی در مرکز استان کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6751258

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