به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان، از تدوین برنامهای جامع برای ساماندهی و انتقال برخی صنوف مزاحم از سطح شهر بندرعباس خبر داد.
وی با اشاره به شناسایی هفت رسته صنفی برای جابجایی، اظهار کرد: در جلساتی که با اتاق اصناف، روسای اتحادیههای مرتبط، شرکت شهرکهای صنعتی و دستگاههای مرتبط برگزار شد، نحوه واگذاری اراضی و اولویتبندی انتقال این صنوف مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
علیمرادی افزود: بر اساس جمعبندی صورتگرفته، نخستین صنفی که نیاز فوری به انتقال از سطح شهر دارد، نمایشگاهداران خودرو هستند و در مراحل بعدی نیز صنوف مرتبط با خدمات خودرویی شامل تعمیرکاران، صافکاران، نقاشان خودرو و سایر فعالان این حوزه به شهرک جدید منتقل خواهند شد.
وی هدف از این اقدام را ساماندهی فعالیتهای پراکنده، جلوگیری از خرید و فروشهای غیررسمی در سطح شهر و ایجاد تمرکز خدمات خودرویی در یک نقطه مشخص عنوان کرد و گفت: این الگو در برخی شهرها تجربه موفقی داشته و تلاش میکنیم با تأمین زیرساختهای لازم، آن را در بندرعباس نیز اجرا کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به جانمایی زمین مورد نظر تصریح کرد: یکی از لوکیشنهای پیشبینی شده در مجاورت میدان ترهبار بندرعباس قرار دارد که در فاز نخست حدود ۲۰ هکتار وسعت دارد و در فازهای بعدی امکان توسعه آن تا ۱۵۰ هکتار نیز دیده شده است.
علیمرادی درباره نحوه واگذاری اراضی نیز گفت: با توجه به بررسیهای انجامشده، مقرر شد فرآیند ایجاد و واگذاری شهرک صنفی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری شود تا زیرساختهای مورد نیاز فراهم و سپس اراضی به اصناف تحویل داده شود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح در بلندمدت علاوه بر کاهش مزاحمتهای شهری، به ساماندهی فعالیتهای صنفی و ارتقای نظم اقتصادی در مرکز استان کمک خواهد کرد.
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