به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گلریز نمانیده صندوق جهانی محیط زیست در ایران در حاشیه بازدید از سایت مطالعاتی یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی با اعلام این مطلب گفت: از دید وزارت امور خارجه ایران آنچه که اهمیت دارد موفقیت این پروژه بوده که خوشبختانه حتی از نگاه برنامه عمران ملل متحد (UNDP) نیز این پروژه یکی از پروژه های نمونه به شمار می رود.



معاون اداره امور اقتصادی بین المللی وزارت امور خارجه و نماینده این وزارتخانه در کمیته راهبری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی افزود: این پروژه هم خوب اجرا و هم خوب مدیریت شده و امروز نه تنها GEF از عملکرد پروژه راضی است بلکه گسترش زیستگاه یوز و افزایش شمار آن نیز نشان می دهد که این پروژه حفاظتی نتیجه داده و موفق بوده است.



به گفته این مقام مسئول، صندوق جهانی محیط زیست (GEF) در گزارش سال 2008 خود از پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که اکنون 8 سال است با حمایت مالی GEF و UNDP در حال اجراست به عنوان یکی از پروژه های موفق خود نام برده است.

گلریز خواستار همکاری استانداری خراسان شمالی با اداره کل حفاظت محیط زیست این استان در برقراری امنیت در پناهگاه حیات وحش میاندشت و خروج دام از این منطقه شد و اضافه کرد: بر اساس گزارشهای مستند به نظر می رسد امروز حداقل سیر انقراض یوزپلنگ آسیایی در کشور کند شده و این امر دولت ایران را در مجامع بین المللی زیست محیطی بالا می برد.



نماینده صندوق جهانی محیط زیست در ایران افزود: کند شدن روند انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران قطعا منفعت های زیادی برای کشور دارد و اگر همه دستگاهها برای حل معضلات و حفظ جمعیتهای موجود کمک کنند منافع زیادی برای کشور ایران به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر علیرضا جورابچیان مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: سال 1380 که این پروژه با حمایت سازمان ملل کلید خورد، تصور می شد حداکثر 15 قلاده از یوزپلنگ آسیایی در ایران باقیمانده است و الان با افتخار می گوییم که حداقل 70 قلاده از این جانور موجود است. البته ما نمی گوییم جمعیت یوز را افزایش داده ایم ولی حداقل زیستگاه یوزپلنگها را شناسایی و آنها را تحت حفاظت قرار داده ایم و با توجه به مشاهدات مستقیم و تصاویری که هر از گاهی از یوزها در مناطق تهیه می شود به نظر می رسد حداقل 70 قلاده یوزپلنگ در کشور موجود است.



یوزپلنگ آسیایی که زمانی نه چندان دور در سراسر قاره آسیا گستردگی داشت امروز تنها در ایران و در چند منطقه خاص زیست می کند و نسل آن به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد. در شرایطی که در دهه های گذشته ببر مازندران و شیر ایرانی نیز برای همیشه منقرض شدند، انقراض این گونه کمیاب از گربه سانان جهان نیز می تواند فاجعه ای بزرگ برای محیط زیست ایران و جهان محسوب شود. به همین دلیل مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تاکید می کند که "این پروژه حفاظتی یک پروژه فرامرزی و بین المللی است و چشم همه جهان به آن دوخته شده است بنابراین همه باید کمک کنند تا عوامل تهدید زیستگاههای یوزپلنگ که در حال حاضر عمده ترین آنها به ترتیب؛ شکار بی رویه طعمه های یوزپلنگ، چرای دام و جاده کشیهای بدون ضابطه در مناطق است، برطرف شود."