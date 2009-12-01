علی سرتیپی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود این فیلم که فیلمنامه آن متعلق به پیمان قاسم‌خانی است را مرضیه برومند به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی بسازد که پروانه ساخت آن نیز صادر شد، اما تولید آن منتفی شد.

وی افزود: سعی داریم پیش‌تولید را یک ماه دیگر آغاز کنیم. فکر می‌کنم یکی از فیلمنامه‌های خوب سینمای ایران در ژانر کمدی و اجتماعی در سال‌های اخیر باشد. "ورود آقایان ممنوع" کاری پر بازیگر است وهنوز حضور بازیگری در آن قطعی نشده است. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود.

رامبد جوان فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" را برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال در مراحل فنی دارد و هم اکنون مجموعه تلویزیونی "مسافران" به کارگردانی وی در حال پخش است.