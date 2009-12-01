  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

سرتیپی در گفتگو با مهر:

"ورود آقایان ممنوع" بعد از "مسافران" کلید می‌خورد

"ورود آقایان ممنوع" بعد از "مسافران" کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان بعد از پایان تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "مسافران" کلید می‌خورد.

علی سرتیپی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود این فیلم که فیلمنامه آن متعلق به پیمان قاسم‌خانی است را مرضیه برومند به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی بسازد که پروانه ساخت آن نیز صادر شد، اما تولید آن منتفی شد.

وی افزود: سعی داریم پیش‌تولید را یک ماه دیگر آغاز کنیم. فکر می‌کنم یکی از فیلمنامه‌های خوب سینمای ایران در ژانر کمدی و اجتماعی در سال‌های اخیر باشد. "ورود آقایان ممنوع" کاری پر بازیگر است وهنوز حضور بازیگری در آن قطعی نشده است. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود. 

رامبد جوان فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" را برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال در مراحل فنی دارد و هم اکنون مجموعه تلویزیونی "مسافران" به کارگردانی وی در حال پخش است.

کد مطلب 993140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها