مجمع عمومی فدراسیون فدراسیون ورزشهای همگانی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که صبح روز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد، سیاست ها و خط مشی کلی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ورزشهای همگانی ، بررسی عملکرد شش ماه اول سال 88 و بررسی و تصویب تقویم ورزشی سال 1389 در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت.

در این مجمع همچنین گزارش تزار مالی سال 1388 فدراسیون ورزشهای همگانی ارائه خواهد شد و اعضا پیشنهادات خود برای برنامه های آینده را ارائه خواهند کرد.

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی از ساعت 8:30 الی 13 روز چهارشنبه - 18 آذرماه - در سالن آمفی تئاترآکادمی ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.