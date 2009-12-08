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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

مجمع عمومی فدراسیون فدراسیون ورزشهای همگانی فردا برگزار می شود

مجمع عمومی فدراسیون فدراسیون ورزشهای همگانی فردا برگزار می شود

جلسه مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی با محور بررسی برنامه و سیاست های این فدراسیون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که صبح روز چهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد، سیاست ها و خط مشی کلی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ورزشهای همگانی ، بررسی عملکرد شش ماه اول سال 88 و بررسی و تصویب تقویم ورزشی سال 1389 در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت.

در این مجمع همچنین گزارش تزار مالی سال 1388 فدراسیون ورزشهای همگانی ارائه خواهد شد و اعضا پیشنهادات خود برای برنامه های آینده را ارائه خواهند کرد.

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی از ساعت 8:30 الی 13 روز چهارشنبه - 18 آذرماه - در سالن آمفی تئاترآکادمی ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 996246

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