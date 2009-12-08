امضای تفاهمنامه زیست محیطی بین دانشگاههای زابل و مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای علمی و تخصصی در مباحث زیست محیطی و بهره گیری از تخصصها و ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاههای کشور و استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل مراکز دانشگاهی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اقدام به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زابل و همچنین پژوهشکده بین المللی تالاب هامون کرد.



براساس این تفاهمنامه ها اقداماتی از قبیل بررسی نیازهای پژوهشی و تدوین اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی، همکاری در تهیه و تدوین مقالات علمی، برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی زیست محیطی، تهیه بسته های پژوهشی متناسب با اولویتهای پژوهشی محیط زیست و... با همکاری طرفین انجام خواهد شد.