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۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

امضای تفاهمنامه زیست محیطی بین دانشگاههای زابل و مشهد

تفاهمنامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زابل و پژوهشکده بین المللی تالاب هامون در راستای توسعه همکاریهای علمی و تخصصی در مباحث زیست محیطی امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاریهای علمی و تخصصی در مباحث زیست محیطی و بهره گیری از تخصصها و ظرفیتهای نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاههای کشور و استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل مراکز دانشگاهی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اقدام به انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه زابل و همچنین پژوهشکده بین المللی تالاب هامون کرد.

براساس این تفاهمنامه ها اقداماتی از قبیل بررسی نیازهای پژوهشی و تدوین اولویتهای تحقیقاتی و پژوهشی، همکاری در تهیه و تدوین مقالات علمی، برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی زیست محیطی، تهیه بسته های پژوهشی متناسب با اولویتهای پژوهشی محیط زیست و... با همکاری طرفین انجام خواهد شد.

کد مطلب 996600

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