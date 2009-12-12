"با من مهربان باش" آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مراحل فنی فیلم تلویزیونی "با من مهربان باش" این فیلم تلویزیونی آماده نمایش شده و به زودی روی آنتن می‌رود.

این فیلم تلویزیونی با مضمونی اجتماعی تفاوت برخورد دو خانواده از دو فرهنگ متفاوت با مشکلات فرزندان معلولشان را بررسی می‌کند. سیاوش طهورث، امیرحسین کلهر، افسانه ناصری، امیرمحمد زند، آتش تقی‌پور، شبنم معززی، اصغر نقی‌زاده، زیبا کاویانی، مجتبی باحشمت و هما خاکپاش بازیگران "با من مهربان باش" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از دستیار اول و برنامه ریز: سیدمحسن میرحسینی، نویسندگان: امیرحسین کلهر، فهیمه سلیمانی، مدیر تصویربرداری: علی اللهیاری، طراح گریم: بیژن محتشم، مدیر صدابرداری: محمد مختاری،تدوین: محمدجواد عبدالرحمانی،،ساخت موسیقی و صداگذاری سعید و وحید مهراد، بازیگردان: رابعه اسکویی، طراح صحنه و لباس: امیر بنایی، منشی صحنه: فهیمه سلیمانی، دستیار دوم کارگردان: افشین زعیم، مدیر تدارکات: بهرام هنرمند، عکاس: ابراهیم مختاری.