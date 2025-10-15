پرسمان حجاب
خبرگزاری مهر - گروه استانها: حجاب، پرسمانی است که این روزها به یکی از مطالبات فرهنگی خانوادهها و جامعه تبدیل شده است و جدا از آئین نامههای اداری به عنوان یک المان فرهنگی در تمدن ایرانی – اسلامی مورد توجه قرار دارد.
در زیست بوم جامعه ایرانی، مفهوم حجاب و عفاف به عنوان یکی از ارکان فرهنگ ایرانی-اسلامی، همواره در کانون توجهات بوده است و در جامعه امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد.
در این پرونده الزامات فرهنگی و تکالیف دستگاهها را در استانهای مختلف کشور مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم و پای حرفهای فعالان فرهنگی و کارشناسان مینشینیم تا حجاب را به عنوان ارزشی که به کرامت و امنیت روانی زنان در ادارات و سطح جامعه کمک میکند مورد کنکاش قرار دهیم.