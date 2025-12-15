امام جمعه دشتستان: حجاب نماد شخصیت زن مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی پیاده روی خانوادههای فاطمی و جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع نمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) و هفته زن، به جایگاه والای آن حضرت بهعنوان الگوی کامل برای بانوان مسلمان اشاره و اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه کاملی از ایمان، حیا، عفاف و مسئولیتپذیری است.
امام جمعه دشتستان افزود: برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی، فرصتی برای گسترش این ارزشها در جامعه است و لازم است چنین مناسبتهایی به گونهای برگزار شود که پیام زندگی فاطمی بهخوبی به نسل امروز منتقل شود.
وی در ادامه به مسئله حجاب و اهمیت آن از منظر دینی و اجتماعی پرداخت و گفت: حجاب، نماد شخصیت، ارزش و جایگاه زن مسلمان است. در فرهنگ اسلامی، حجاب نه تنها یک وظیفه دینی، بلکه سپری برای حفظ امنیت، آرامش و جایگاه اجتماعی بانوان است.
وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ حجاب، همواره از آموزههای اصلی فاطمه زهرا (س) بوده و وظیفه ما است که این ارزش الهی را در جامعه بهخصوص میان نسل جوان زنده نگه داریم.
امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی، گفت: همایش پیاده روی خانوادههای فاطمی، فرصتی برای نمایش وحدت خانوادگی و انتقال فرهنگ زندگی پاک و متعالی است. این برنامهها میتوانند فضای اجتماعی شهرستان را به سمت معنویت، همدلی و تقویت ارزشهای دینی سوق دهند.
