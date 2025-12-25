حیا و وقار، راز هویت زن ایرانی از نگاه فرمانده دفاع مقدس

سید علی حمیده کیش در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره چالشهای هویتی زنان ایرانی گفت: در روزگاری که تصاویر و رسانهها معناها را سرقت کردهاند، قرآن هویت زن را با کرامت تعریف میکند، نه ظاهر او، زیرا در سوره اسرا و سوره احزاب، حجاب به به عنوان ابزار سیاست یا انزوا، بلکه سپر امنیتی و نشانه وقار اجتماعی معرفی شده است.
وی همچنین به نقش حیا در آموزههای دینی اشاره کرد: در روایات، حیا ریشه بسیاری از ارزشها است و پیامبر (ص) فرمودهاند که حیا شاخهای از ایمان است.
این فرمانده هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: حیا فقط رفتار ظاهری نیست بلکه مراقبت از حرمت خویش در نگاه، گفتار و انتخابهای اجتماعی است.
وی نمونهای از الگوهای زن ایرانی را مادران شهدا و زنان فعال در دفاع مقدس دانست: آنها با وقار، صبر، حیا و ایمان، به دختران این سرزمین آموختند که زن میتواند نقشهای اجتماعی مهم ایفا کند، بدون آنکه حرمت خود را از دست دهد.
حمیده کیش با بیان اینکه تربیت دختران امروز دچار آسیبهایی شده است، گفت: از بیرون با هجوم الگوهای مصرفگرا و از درون با خستگی مادران، فشار اقتصادی و گسست نسلها، هیچ رسانهای جای مادر را نمیگیرد و هیچ الگویی جای رفتار او را پر نمیکند.
وی درباره حجاب و سیاستزدایی از آن هم ادامه داد: بخشی از گسست فرهنگی زمانی آغاز شد که حجاب سیاسی شد زیرا حجاب اگر با اجبار و نزاع معرفی شود کارکرد تربیتی خود را از دست میدهد.
این فرمانده هشت سال دفاع مقدس یادآور شد: باید به اصل موضوع حجاب برگردیم زیرا حجاب میدان تقابل سیاسی نیست بلکه یک انتخاب اخلاقی است.
وی با بیان اینکه آینده این سرزمین به زنانی بستگی دارد که امروز نوجوان و فردا در جامعه نقش آفرین خواهند بود، ادامه داد: بازگشت دختر ایرانی به ریشههای کرامت، عقب گرد نیست بلکه میتواند هویت او را تقویت کرده و در انتخاب آگاهانه و عزت در پیوند با حکمت الهی و فرهنگی تأثیرگذار باشد.
