پیوند حجاب، هنر و تولید؛ روایت زنان کارآفرین قم در خط مقدم اقتصاد ملی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل: در شهر کریمه اهلبیت (ع)، شهری که ریشههای عمیق دینی و فرهنگی آن با زیست معاصر ایرانی گره خورده است، روایتهایی در حال شکلگیری است که تصویر تازهای از زن مسلمان ایرانی ارائه میدهد؛ زنانی که با حفظ هویت، پایبندی به حجاب و ایفای نقش مادری، پا به میدان کارآفرینی گذاشتهاند و نشان دادهاند پیشرفت اقتصادی، نوآوری علمی و شکوفایی فرهنگی میتواند در کنار ارزشهای اصیل دینی معنا پیدا کند.
این گزارش روایتی است از بانوان قمی که مسیر دشوار اما روشن تولید و نوآوری را برگزیدهاند، زنانی که با تکیه بر دانش، خلاقیت و اراده، در عرصههایی چون تولید لوازم آرایشی و بهداشتی با بهرهگیری از دانش نانو، نوآوری در صنعت پوشاک ایرانی اسلامی و احیای هنرهای سنتی، توانستهاند زیبایی، فرهنگ و اقتصاد را به هم پیوند بزنند و آیندهای امیدبخش برای قم و کشور رقم بزنند.
در روزگاری که کشور زیر بار تحریمهای ناعادلانه اقتصادی قرار دارد و بدنه اقتصاد ملی با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند، تقویت کسبوکارهای نوآورانه و فضاهای کارآفرینی بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح است.
در این میان، نقش بانوان کارآفرین بهویژه زنانی که با ایدههای خلاقانه وارد حوزههای دانشبنیان، تولیدی و حتی مشاغل خانگی شدهاند نقشی کلیدی و غیرقابل انکار است و تجربه این بانوان نشان میدهد که زن ایرانی نهتنها به چارچوب خانه محدود نمیشود، بلکه میتواند در اقتصاد، فرهنگ و هنر، تأثیرگذار، جریانساز و آیندهساز باشد.
بانوان قمی حاضر در این روایت، با وجود مسئولیتهای سنگین خانوادگی، مادری و چالشهای اجتماعی، توانستهاند مسیر نوآوری و تولید را هموار کنند. کارآفرینی آنان تصویری واقعی از زن ایرانی معاصر است، زنی که همزمان مادر، همسر، پژوهشگر، هنرمند و کارآفرین است و با مدیریت هوشمندانه زمان و انرژی خود، میان خانه و اجتماع تعادلی الهامبخش برقرار کرده است.
پیشتازی یک بانوی قمی در توسعه محصولات آرایشی با دانش نانو
در میان این بانوان کارآفرین، نام یک بانوی نخبه قمی بیش از دیگران میدرخشد؛ بانویی که توانسته است با تکیه بر دانش روز و روحیه نوآورانه، به همراه تیمی ۱۰ نفره متشکل از نخبگان دکتری، گامی بلند در عرصه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بردارد.
این تیم علمی کارآفرین، با فعالیت تخصصی در حوزه فناوری نانو، موفق شده است علم پیشرفته را با معجزه طبیعت درهم آمیزد و محصولاتی کاملاً طبیعی، ایمن و مبتنی بر فناوری نوین تولید کند.
آنچه این تجربه را متمایز میسازد، پیوند هوشمندانه علم و طبیعت است؛ جایی که مواد اولیه طبیعی، با فرآیندهای دقیق نانوفناورانه تلفیق شده و محصولاتی با کیفیت بالا، اثربخشی مطلوب و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی خلق شدهاند.
دستاورد این تلاش، نهتنها پاسخ به نیاز بازار داخلی، بلکه گشوده شدن دروازههای صادرات و حضور در عرصه بینالمللی است؛ مسیری که نشان میدهد حتی در شرایط محدودیتهای اقتصادی و تحریم، میتوان با تکیه بر دانش بومی و نیروی انسانی متخصص، فرصتهای تازهای آفرید.
این بانوی قمی و تیم همراهش، نمونهای روشن از ظرفیتهای پنهان و آشکار بانوان ایرانی هستند، زنانی که با ایمان، دانش و خلاقیت، میتوانند چرخهای تولید را به حرکت درآورند، امید را در دل جامعه زنده نگه دارند و نقش مؤثری در ترسیم آینده اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا کنند.
قم امروز، تنها شهر علم و فقاهت نیست؛ شهری است که بانوان کارآفرینش، با حجاب، هویت و نوآوری، پرچمدار پیوند سنت و مدرنیته شدهاند و نشان دادهاند که مسیر پیشرفت از دل باورها و ارزشها میگذرد. این روایت، روایت زنانی است که آینده را ساختهاند؛ آرام، استوار و الهامبخش.
فائزه کاشانیان این بانوی کارآفرین نمونه قمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر اخذ مجوزهای صنعتی و غیرصنعتی مملو از دشواریها و سنگاندازیها بود، اما این پیچیدگیها هرگز موجب دلسردی من نشد و عشق به ایران و باور به توان داخلی باعث شد با صبر و پشتکار، چالشهای ابتدای مسیر را تحمل کنم و با عزمی راسخ، تولید محصولاتی باکیفیت و مبتنی بر مواد کاملاً طبیعی را هدف قرار دهم.
وی گفت: باور داشتم که میتوان با تکیه بر علم روز و ظرفیتهای بومی، محصولی رقابتپذیر و مورد اعتماد مصرفکننده تولید کرد و همین نگاه، انگیزه عبور از موانع را برای من دوچندان کرد.
تحقیق، پژوهش و تولید حلقههای بههمپیوسته یک زنجیره هستند
کاشانیان که مدیریت فنی و حرفهای مجموعه خانه نانو را بر عهده دارد، افزود: تحقیق، پژوهش و تولید حلقههای بههمپیوسته یک زنجیره هستند و اگر یکی از این حلقهها تضعیف شود، خروجی مطلوبی حاصل نخواهد شد و در خانه نانو تلاش کردهایم آموزشهای تخصصی حوزه نانو را بهصورت کاربردی و مسئلهمحور ارائه دهیم تا علاقهمندان و کارآفرینان بتوانند فاصله میان علم و بازار را کوتاهتر طی کنند.
وی ادامه داد: در این مجموعه افراد متعددی آموزش دیدهاند و تلاش ما این بوده که پیچیدگی مسیر پژوهش تا تولید را کاهش دهیم و شرایط را برای ورود ایدههای فناورانه به عرصه عمل فراهم کنیم.
این بانوی نخبه قمی با اشاره به آغاز فعالیت حرفهای خود بیان کرد: در نخستین گام، یک تیم ۱۰ نفره متشکل از نخبگان علمی تشکیل دادیم و با همراهی این گروه توانستیم نخستین محصول فناورانه خود در حوزه آرایشی و بهداشتی را تولید کنیم که با استقبال قابل توجهی همراه شد.
وی گفت: کیفیت بالا، توجه به نیاز واقعی مصرفکننده و شناخت دقیق سلیقه مخاطبان، سه اصل اساسی در تولیدات ماست و همین موضوع باعث شده است محصولات بهمرور جایگاه خود را در بازار پیدا کنند و دامنه استقبال از آنها افزایش یابد.
کاشانیان افزود: محصولات ما همانند یک موجود زنده در حال رشد و تکامل هستند و با بهرهگیری از فناوری نانو و ارزیابی مداوم اثرگذاری بر پوست، تلاش میکنیم بهترین نتیجه و مطلوبترین تجربه را برای مصرفکنندگان رقم بزنیم و ما معتقدیم زیبایی اصیل از تلفیق علم دقیق و طبیعت سالم شکل میگیرد.
وی تصریح کرد: استفاده صحیح از فناوری نانو موجب افزایش بهرهوری مواد میشود، چرا که نانو در ابعاد ساختاری بدن موجودات زنده معنا پیدا میکند وزمانی که مواد در مقیاس کوچکتر و بهصورت هوشمند طراحی میشوند، اثربخشی بالاتر و نتایج درمانی و تقویتی ملموستری به همراه دارند.
این کارآفرین نمونه قمی در ادامه با اشاره به افتخارات علمی خود گفت: مخترع نانوسامانه مغناطیسی بیوپلیمری بر پایه قالب مولکولی و نانوذره مغناطیسی اصلاح سطحشده هستم و موفق به کسب رتبه نخست ایدههای برتر در فراخوان انتخاب ایدههای نوآورانه و فناورانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران شدهام.
وی افزود: همچنین دورههای علمی تخصصی از جمله آموزش ساخت میکروفلوئیدیک و کار با بیوسنسورهای مغناطیسی را در دانشگاه وین اتریش گذراندهام و امسال نیز بهعنوان کارآفرین و تولیدکننده نمونه انتخاب شدم.
کاشانیان تأکید کرد: تجربه ما نشان میدهد که با اتکا به دانش، کار تیمی و اعتماد به توان داخلی میتوان حتی در شرایط سخت اقتصادی، مسیر تولید فناورانه را هموار کرد و سهمی مؤثر در تقویت اقتصاد ملی داشت.
هر هنرمند میتواند به یک تولیدکننده واقعی تبدیل شود
یک کارآفرین و فعال اجتماعی دیگر در قم با تمرکز بر آموزش، ایجاد زیرساختهای تولید و حمایت عملی از مشاغل خانگی، توانسته است مسیر استقلال اقتصادی و ورود به بازار را برای صدها بانوی این استان هموار کند و نقش زنان را در اقتصاد مقاومتی پررنگتر سازد.
ندا کریمی راهجردی این بانوی کارآفرین قمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالها تلاش کردهام تا هیچ زنی به دلیل نداشتن مسیر مشخص، از رویاها و توانمندیهای خود عقب نماند و باور من این است که هر هنرمند میتواند به یک تولیدکننده واقعی تبدیل شود، به شرط آنکه آموزش درست و فرصت مناسب در اختیار او قرار گیرد.
وی گفت: هدف اصلی من این بوده که بانوان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، به جای وابستگی به مستمریهای اندک، به توان اقتصادی پایدار دست پیدا کنند و بتوانند روی پای خود بایستند.
کریمی راهجردی که دارای مدرک دکتری است، افزود: مسیر کارآفرینی برای بانوان باید از آموزش آغاز شود و در نخستین گام، آموزشهای پایه و تخصصی ارائه میشود و سپس با دریافت مدارک فنی و حرفهای، اخذ مجوز مشاغل خانگی و فراهمسازی بستر تولید، زنان وارد عرصه واقعی بازار میشوند.
وی ادامه داد: در این مسیر تنها به آموزش اکتفا نکردهایم، بلکه تجهیزات اولیه و امکانات لازم برای شروع کار را نیز در اختیار بانوان قرار دادهایم تا بتوانند بدون دغدغه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و به سمت برندینگ و حتی صادرات حرکت کنند.
این کارآفرین قمی تصریح کرد: هر زمان که میبینم زنی توانسته محصول خود را به بازار عرضه کند، احساس میکنم چراغ دیگری در شهر روشن شده است و شعار محوری من همواره این بوده که همواره با هم بهترین باشیم، چرا که باور دارم هیچ موفقیتی بهصورت فردی محقق نمیشود و زنان در کنار یکدیگر میتوانند ناممکنها را ممکن کنند.
وی افزود: بیش از دو دهه است که تمام توان خود را صرف حمایت از بانوانی کردهام که به دنبال اشتغال، تولید و راهاندازی مشاغل خانگی هستند و این بانوان با یادگیری هنرهای مختلف و مهارتهای کارآفرینی، نهتنها اقتصاد خانواده خود را مدیریت میکنند بلکه به چرخه تولید و اشتغال شهر نیز جان تازهای میبخشند.
کریمی راهجردی با اشاره به فعالیتهای حمایتی خود گفت: پس از آموزش و ورود بانوان به عرصه اشتغال، نمایشگاههای متعددی برای عرضه محصولات آنها برگزار کردهایم و با برگزاری رویدادها و ایونتهای تخصصی، زمینه دیده شدن استعدادها و افزایش اعتمادبهنفس این بانوان را فراهم ساختهایم.
وی ادامه داد: در تمام این سالها پیوسته کنار بانوان شهر قم ایستادهام، پیگیر دریافت تسهیلات و وامهای توسعهای بودهام و با تمام توان از تولید ایرانی حمایت کردهام و تولیدی که بخش بزرگی از آن در خانهها و با دستان پرامید زنان شکل گرفته است.
این فعال اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از اقدامات ما بهصورت جهادی انجام شده و هدف اصلی، رفع موانع تولید و ایجاد فرصتهای واقعی برای رشد زن ایرانی و قمی بوده است و مسئولیتهایی همچون مدیریت مرکز مشاوره و کارآفرینی، مدیریت گروه جهادی غدیر، عضویت در بسیج مهندسین استان قم و هیأتمدیره انجمن مراکز مشاورهای و کارآفرینی استان، در همین راستا تعریف میشود.
پوشاک ایرانی اسلامی، پیوند فرهنگ و اقتصاد
در ادامه این گزارش، فاطمه بازرگانی، از طراحان فعال حوزه مد و لباس و مدیر یکی از تولیدیهای پوشاک ایرانی اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت خود را از تهران و با امکانات محدود آغاز کردیم و در ابتدا برش لباسها در فضای خانه انجام میشد، اما با گذشت زمان و توسعه کسبوکار، توانستیم فعالیت خود را گسترش دهیم و اکنون علاوه بر تهران، در قم نیز حضوری فعال داریم.
وی گفت: امروز برند ما در زمره برندهای شناختهشده پوشاک عفیفانه کشور قرار گرفته و تلاش کردهایم با نوآوری در طراحی، پاسخگوی نیاز بانوانی باشیم که به دنبال پوشش متناسب با فرهنگ و ارزشهای ایرانی اسلامی هستند.
بازرگانی افزود: دغدغه اصلی من، پاسخ به نیاز واقعی بانوان بود و بسیاری از اطرافیان از دشواری یافتن پوشاک مناسب و در عین حال شیک و پوشیده گلایه داشتند و همین مسئله انگیزه ورود من به این حوزه شد.
وی ادامه داد: هدف ما این است که با تولید پوشاک ایرانی اسلامی، دختران نوجوان را نیز به سمت انتخاب لباسهایی متناسب با فرهنگ بومی جذب کنیم. در همین راستا، تولید ستهای مادر و دختری را نیز به مجموعه محصولات خود اضافه کردهایم.
این کارآفرین حوزه پوشاک تصریح کرد: در کنار فعالیتهای طراحی و تولید، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای زنان سرپرست خانوار نیز فراهم شده و تلاش کردهایم نقش اجتماعی برند را در کنار فعالیت اقتصادی حفظ کنیم.
روایت این بانوان کارآفرین، تصویری روشن از زنان پیشرو قم ترسیم میکند، زنانی که با تکیه بر علم، هنر، آموزش و پشتکار، از خانه تا بازار و از آموزش تا تولید نقشآفرینی میکنند و با روشن نگهداشتن چراغ امید، مسیر آینده را برای دیگر زنان و برای ایرانی مقتدر هموار میسازند.
