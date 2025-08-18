خبرگزاری مهر - گروه استانها: محمود فرشچیان ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان، شهری که قرنها مأمن نگارگران و خوشنویسان بوده، متولد شد. تربیت در این محیط غنی و شاگردی استادان نامداری چون حاج میرزا آقا امامی و حاج آقا طاهر خوشنویس، از نخستین سالهای نوجوانی، بنمایه تکنیکی و ذهنی او را شکل داد.
در همان سالها، قریحه او در ترکیب رنگ، طراحی فیگور و جسارت در فرمبندی نمایان شد. برخلاف بسیاری از شاگردان مکتب سنتی که به تکرار قواعد اکتفا میکردند، فرشچیان از ابتدا رؤیای عبور از محدودههای قراردادی را داشت.
در میان دهها اثر خلقشده، تابلو «عصر عاشورا» بیش از هر چیز نام او را جاودانه کرد. در این اثر، با رنگهایی تیره اما شفاف، عمق اندوه و سوگ نهتنها از چهرهها، بلکه از ضرباهنگ ترکیب و حرکت خطوط به بیننده منتقل میشود.
استاد محمود فرشچیان پس از یک دوره بیماری در بامداد ۱۸ مرداد ماه درگذشت. پیکر این استاد که سالهای پایانی عمر را بهدور از وطن گذرانده بود، بنا بر وصیتش به ایران بازگردانده خواهد شد.
امروز دوشنبه او در آرامگاه صائب تبریزی در زادگاهش اصفهان به خاک سپرده میشود تا پیکر هنرمندی که عمرش را در قابهای رنگ و نقش جاودانه کرده، در کنار شاعری که کلماتش را به خیال سپرده بود، آرام گیرد.
